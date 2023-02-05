عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة رشا قلج تكرم أفضل باحثات وباحثين أفارقة شباب

الدكتورة رشا قلج
الدكتورة رشا قلج

كرمت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ، الفائزين بجوائز MARS 2022، حيث تم تكريم 7 باحثات من 7 دول أفريقية مختلفة لفئتين هما: أفضل باحثات أفريقيات وأفضل باحثين أفارقة شباب، تقديرا لأعمالهم البحثية القيمة ومساهمتهم في تمكين النساء والفتيات والشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في إفريقيا مع التركيز بشكل خاص على البحث العلمي في الأمراض المعدية وأبحاث السرطان، بالشراكة مع لجنة الاتحاد الأفريقي للبحث العلمي التقني، وحضر حفل توزيع الجوائز 11 وزيرًا أفريقيًا للصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والمعلومات والتكنولوجيا والتكنولوجيا الجديدة والصحة الاجتماعية والنهوض بالمرأة.

أعلنت عضو مجلس الشيوخ المصري أيضًا عن الدعوة لتقديم الطلبات لقمة Merck Foundation Africa Research - جوائز MARS 2023 لتمكين النساء والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في إفريقيا مع التركيز بشكل خاص على البحث العلمي في صحة المرأة والعقم والصحة الإنجابية ؛ كما ستركز جوائز 2023 MARS على التعاون بين مؤسسة ميرك والاتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة، والجمعية الأفريقية للرعاية الإنجابية ، وجامعة مانيبال ولجنة الاتحاد الأفريقي للبحوث الفنية العلمية.

وقالت الدكتورة رشا قلج: فخورة للغاية بالفائزين بجائزة MARS 7 الذين تم تكريمهم ضمن فئتي" أفضل نساء أفريقيات " جوائز الباحثين وجوائز أفضل باحثة أفريقية شابة لمساهمتهم القيمة في البحث ، لا سيما من قبل الباحثات الأفريقيات اللائي لا يتم تقديمهن في هذا المجال ، كما نعلم جميعًا، و نهدف إلى تمكين الباحثين الأفارقة الشباب وبالطبع تمكين وتشجيع النساء الأفريقيات الباحثات من خلال تطوير قدراتهن البحثية وتعزيز مساهمتهن في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".

كما أعلنت الدكتورة رشا قلج عن فتح باب التقديم لجوائز MARS لعام 2023 قائلة: "يسعدني أيضًا الإعلان عن الدعوة لتقديم طلبات جوائز 023، وسيكون "دور البحث العلمي في صحة المرأة والعقم والصحة الإنجابية" هو محور التركيز الرئيسي هذا العام، وفقا لما نسعى إليه من خلال هذه الجوائز وهو تمكين الباحثات والباحثين الأفارقة الشباب لتعزيز الدور المهم الذي تلعبه الأبحاث في المساهمة في الصحة العامة وبالتالي تحسين قدرة الرعاية الصحية مع التركيز بشكل خاص على صحة المرأة والعقم والصحة الإنجابية في إفريقيا ".

إفريقيا مصر البحث العلمي مجلس الشيوخ الاتحاد الافريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بقوة بعد قرار البنك المركزي

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

أفشة لم يحرز هدفاً أمس.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول 2023 .. استعلم عنها الآن

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

لعبة تشارلي تخطف روح إبراهيم..القصة الكاملة لإنهاء تلميذ حياته داخل منزله بالمحلة

ترشيحاتنا

أفضل لابتوب ألعاب في الوقت الحالي 

مصرع 5 من أسرة واحدة في حريق هائل بشبرا.. تفاصيل

منافس الأهلي.. ريال مدريد يتأخر أمام مايوركا بهدف في الشوط الأول

مصرع وإصابة 42.. التحقيقات تكشف سبب حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي

شاهد| لحظة اشتعال محرك طائرة سياحية تقل 321 راكبا بتايلاند

هل ينجح المارد الأحمر ببلوغ نهائي المونديال على حساب ريال مدريد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كتلة غريبة بكيس شيبسي تثير السوشيال ميديا..إليك طريقة عمله بنكهات مختلفة فى المنزل

"قاضية أفشة".. هدف الأهلي في شباك سياتل الأمريكي بـ2 مليون دولار

سعره نار.. مبلغ لن تصدقه لفستان رانيا يوسف بمهرجان الأقصر| شاهد

مطربة شهيرة توجه رسالة إلى أفشة بعد هدفه القاتل ضد سياتل الأمريكي

فيديو

بيع قناة السويس .. الحكومة تحذر من أخطر شائعة | تفاصيل

عشيقي مش طفل.. اعترافات قاتلة والدتها مشرفة عمال بورسعيد| فيديوجراف

ياسمين عز مبسوطة منك.. كيف أثارت بلوجر الجدل خلال عقد قرانها| فيديوجراف

البسوا كمامات وابعدوا عن الأشجار .. تفاصيل حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ