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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرائم حرب.. بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن مخطط أوكراني بدونيتسك

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أوكرانيا تخطط للقيام باستفزاز واسع النطاق في كراماتورسك بمنطقة دونيتسك من أجل اتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إنه “وفقًا لمصادر متعددة، خطط نظام كييف لتفجير خاضع للرقابة في المنشآت الطبية في كراماتورسك للادعاء بعد ذلك أن روسيا شنت هجومًا متعمدًا على البنية التحتية المدنية”.

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وكشفت أن صحفيين غربيين وصلوا بالفعل إلى كراماتورسك برفقة عملاء من جهاز الأمن الأوكراني لتغطية الاستفزاز المرتقب.

وأضافت الدفاع الروسية أنه تم إجلاء العاملين في المنشآت الطبية التي تم التخطيط للاستفزاز فيها.

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