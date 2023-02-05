القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي تجمع 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيرا

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد عبد الله القرقاوي مشاركة 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا، بالإضافة إلى 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين في "القمة العالمية للحكومات 2023" المقرر عقدها في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 شهر فبراير الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

جاء ذلك خلال مشاركة القرقاوي في حوار القمة العالمية للحكومات الذي عقدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات اليوم الأحد في متحف المستقبل بدبي للإعلان عن أجندة ومحاور ومنتديات الدورة الجديدة من القمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح القرقاوي أن القمة ستجمع أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية لتصبح التجمع العالمي الأبرز والحدث الأهم للمنظمات العالمية، بالإضافة إلى قيادات عالمية من القطاع الخاص، كما ستشهد أكثر من 220 جلسة يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

وأطلقت القمة العالمية للحكومات شراكات مع أكثر من 80 شريكا استراتيجيا ومعرفيا وإعلاميا، وتصدر هذا العام 20 تقريرا معرفيا بالتعاون مع أهم المؤسسات البحثية العالمية.

وتستضيف القمة أكثر من 22 منتدى عالميا تركز على وضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور، من بينها منتدى مستقبل التعليم، ومنتدى تبادل الخبرات الحكومية، والمنتدى العالمي لتصميم المستقبل، إلى جانب المنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسات المناخ، ومنتدى الصحة العالمي، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، ومنتدى مستقبل الإعلام الحكومي.

وستعقد خلال القمة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى مثل اجتماع وزراء المالية العرب بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي، واجتماع وزراء الشباب العرب بحضور أمين عام جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات الوزارية الأخرى، كما ستحتضن "القمة العالمية للحكومات 2023" مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات 7 جوائز عالمية تشمل: جائزة أفضل وزير في العالم، وتحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لفن عرض البيانات، وجائزة التميز الحكومي العالمي، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، و"هي تربح".