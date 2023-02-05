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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

للمقبلين على الزواج.. إجراء حكومي عاجل منتصف الشهر الجاري

صدى البلد

تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل الأسرة المصرية وضمان سلامتها من أي أمراض قد تنتج سواء وراثياً أو عن طريق عدوى، وبالتالي وضعت الدولة قوانين تهدف إلى تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء صحتهم جيدة.

يذكر أن الحكومة أصدرت قرارًا بتعديل التحاليل الخاصة  بالمقبلين على الزواج من خلال استحداث بعض أنواع التحاليل الطبية.

وسبق أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يجرى الإعداد له بوزارة العدل مع طرحه للحوار المجتمعي قريبا، يلزم المقبلين على الزواج بإجراء فحوص صحية، وإنشاء لجنة لمراجعتها برئاسة قاض لإتمام العقد من عدمه.

وأوضح الرئيس السيسي حينها، أن أهم  شروط عقد الزواج في القانون الجديد؛ إجراء الكشف الطبي للمقبلين على الزواج قبل إعطاء الإذن للمأذون لتوثيق عقد الزواج، يتم عبر لجنة وبموافقة قاض يقر بسلامة تلك التحاليل.

إجراء التحليل سيكون هذا الشهر 

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن موعد العمل بالمبادرة الجديدة لفحص المقبلين على الزواج، بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا للتشديد على إجراء تلك التحاليل قبل إتمام عقد القران.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن الوزارة بصدد الإعلان رسمياً عن إطلاق تلك المبادرة في غضون الأيام القليلة المقبلة وبالتحديد منتصف الشهر الحالي، ويجري الانتهاء من تأهيل الفرق الطبية بالوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأساسية التي سيتم إجراء تلك الفحوصات بها، وإمدادها بالمستلزمات الطبية من كواشف وأجهزة لازمة.

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وشدد المصدر على أن الشهادات الجديدة لتحاليل  المقبلين  على الزواج ستكون إلكترونية ومزودة بـ"Qr Code" لمنع الغش والتلاعب بها، كما سيتم تشديد الرقابة على القائمين على تنفيذ التحاليل لمنع التلاعب بها كذلك.

وتضم قائمة الفحوصات 10 تحاليل ضمن إجراءات الكشف الطبي، إضافة إلى إجراء الفحص الإكلينيكي لتقييم الحالة الصحية بشكل عام، وفق المصدر.

وتشمل القائمة تحاليل الأمراض المعدية؛

1- الإيدز. 

2- فيروس سي .

3- فيروس بي.

تحاليل الأمراض غير السارية؛ 

1- السكر. 

2- ارتفاع ضغط الدم.

3- السمنّة. 

4- مستوى الهيموجلوبين بالدم.

5- فصيلة الدم.

6- تحليل توافق "Rh".

7- تحليل أنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا".

خطوات إجراء المتزوجين للتحاليل

وكشفت وزارة الصحة عن أسعار الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، حيث قالت إنها في متناول الجميع بسعر ثابت في مختلف محافظات مصر، وتبلغ قيمتها أقل من 200 جنيه للفرد، وستكون خطوات اجراء التحاليل كالتالي؛

  • الشخص الذي سيتجه لاجراء التحاليل غير مضطر للانقطاع عن الطعام أو الصوم أو إجراء أي شيء عند إجراء التحاليل الطبية.
  • تبدأ بالفحص العام و يتم تدوين البيانات الأساسية بكشوفات المركز، ومن أهمها التاريخ المرضي للمقبلين على الزواج.
  • الفحص المعملي حيث فصيلة الدم، و قياس نسبة الهيموجلوبين، RH، وتحاليل البول.
  • عمل فحص الفيروسات التي تمت إضافتها مؤخرًا بالمبادرة، مثل فيروس C وB، وفيروس نقص المناعة الإيدز.
  • تقديم الفريق الطبي كافة النصائح والإرشادات والنصائح للمقبلين على الزواج.

وتتضح نتائج التحاليل خلال فترة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين في المراكز الحكومية، وتكون مدتها في المراكز الخاصة 5 أيام كحد أقصى.

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وسيتم صدور شهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج و استلامها عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية وستكون الشهادة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ صلاحية استخراجها.

وستكون هذه التحاليل ضرورية قبل إتمام عقد الزواج، بهدف منع ولادة أطفال مصابين بأمراض وراثية، حيث ينبغي إجراؤها قبل شروع المأذون في عقد القران، لكنها لا تمنع إتمام الزواج، بل تستهدف توعية المقبلين على الزواج بحالتهما الصحية ومدى إصابة أحدهما بأي أمراض قد تؤثر على المواليد.

مراكز اجراء التحاليل للمتزوجين 

وفي حال كانت نتائج الفحوصات إيجابية أو هناك إصابة بأمراض فيروسية يتم توجيه المريض إلى عيادة المشورة، ويتم فيها توعية المريض بالمرض وطرق العلاج وتقديم الدعم النفسي له، عقب ذلك يتم تحويل الشخص المصاب إلى العيادات المختصة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

وستكون بمثابة "العلم فقط" للزوجين، وسيوقع الزوجان على نتائج التحاليل أمام المأذون، ولا تمنع الزواج.

وتم تخصيص 303 مراكز طبية على مستوى الجمهورية لإجراء تلك التحاليل، على أن يجري زيادة عددها خلال المرحلة المقبلة، وهي كالاتي؛

مراكز اجراء التحاليل
مراكز اجراء التحاليل
مراكز اجراء التحاليل
مراكز اجراء التحاليل
مراكز اجراء التحاليل
مراكز اجراء التحاليل
مراكز اجراء التحاليل
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