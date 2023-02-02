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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هند جهلان تطالب بتسريع الإجراءات القضائية خلال مشروع قانون الأحوال الشخصية

هند جهلان
هند جهلان

قالت هند جهلان "صاحبة مقترحات ضمن الحوار المجتمعي ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية" أنها تقترح إعلاء القوامة، والرفق بالقوارير، والتركيز على الأخلاق والمودة والرحمة.


وتابعت هند جهلان  خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، يجب تفعيل دور المؤسسات الدينية، الأزهر والكنيسة فيما يخص الحياة الزوجية ومكانتها فى الأديان.

 الحوار المجتمعي

وأكدت جهلان "صاحبة مقترحات ضمن الحوار المجتمعي ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية" ، أنها لا تنحاز إلى المرأة ضد الرجل، والعكس صحيح.

وأوضحت هند جهلان، أنه فى الغالب لا يتم تطبيق القانون، وتصبح المطلقات فى الشوارع هن وأبنائهن، مطالبة بـ تسريع الإجراءات القضائية خلال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد".

الأزهر الاخلاق الأحوال الشخصية الجديد قانون الأحوال الشخصية قناة الحياة الحياة الزوجية

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