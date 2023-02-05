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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حل النزاع.. إعلان عاجل من البابا فرانسيس بشأن إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

البابا فرانسيس،
البابا فرانسيس،

قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إنه منفتح على الاجتماعات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال البابا فرانسيس: "أنا منفتح على الاجتماع بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الأوكرانين فولوديمير زيلينسكي لحل النزاع".

وفي وقت سابق، أعلن الكرسي الرسولي، رغبة البابا فرنسيس في لقاء البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا.

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وفي وقت سابق،قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، إن العالم يدفع «ثمنا لا يمكن تحمله» للصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لإيجاد طريقة لإنهاء الأعمال العدائية.

وقال برلسكوني، الذي يشغل حاليا منصب زعيم حزب فورزا إيطاليا، لصحيفة “كورييري ديلا سيرا”، إنه على الرغم من أن بلاده لا تزال إلى جانب الغرب وأوروبا وحلف شمال الأطلسي، إلا أنه مستاء من أنه “لا أحد، باستثناء البابا فرانسيس، لديه حلول تؤدي إلى حل سلمي للصراع”.

وأضاف أن القتال في أوكرانيا، الذي دخل شهره الحادي عشر، يكلف «الأرواح والمعاناة والأضرار الاقتصادية» ويضيف تكلفة للعالم بأسره.

ودعا الفاتيكان، حيث يعرف اختصاص البابا باسم الكرسي الرسولي، في مناسبات عديدة إلى نهاية سلمية للقتال وأعرب عن استعداده لتسهيل المفاوضات بين موسكو وكييف.

وفي العام الماضي، دعا البابا فرانسيس الرئيس فلاديمير بوتين إلى وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وحث نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على أن يكون «منفتحا على مقترحات جادة للسلام».

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