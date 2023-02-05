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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتنهام يفوز على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

نجح فريق توتنهام في الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة 22 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف عن طريق هاري كين في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وشهدت المباراة حصول روميرو، مدافع توتنهام على بطاقة حمراء في الدقيقة 87.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع:روميرو - داير - دافيز

خط الوسط: إمبرسون - بينتانكور - هوبيرج - بيرسيتيش

خط الهجوم: كولوسيفسيكي - سون - كين

بينما أعلن الإسباني بيب جوارديولا تشكيل فريق مانشستر سيتي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر - أكانجي - آكي

خط الوسط: لويس - رودري - جيرليش - سيلفا - محرز

خط الهجوم: هالاند - ألفاريز

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يأتي فريق توتنهام في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

توتنهام مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي هاري كين ترتيب الدوري الانجليزي

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