أحمد موسى ينفعل بشدة على الهواء لهذا السبب.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا صحة لوجود جلسة اليوم بين وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "فيه معلومة وناس شغالة هبد كالعادة أن الدكتور أشرف صبحي عامل قاعد مع اتحاد الكرة علشان يحلوا الأزمات وهي معلومة كاذبة".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، : "ما يتردد أن رئيس اتحاد الكرة غادر المغرب من أجل اجتماع مع وزير الشباب والرياضة غير صحيح".

وانفعل الإعلامي أحمد موسى قائلا: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة في منزله الآن وما يتردد عنه غير صحيح"، مضيفا: "اللي قال كده بيفتي واللي بيحصل هبد رهيب وأكاذيب وإشاعات".