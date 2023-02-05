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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى ينفعل بشدة على الهواء لهذا السبب.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا صحة لوجود جلسة اليوم بين وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة.

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قريبا.. أحمد موسى يكشف أسرار ومفاجآت ووثائق سرية في كتاب جديد.. فيديو

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أحمد موسى يزف خبرا سارا لـ الأهلي قبل مباراة ريال مدريد.. فيديو

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد"،: "فيه معلومة وناس شغالة هبد كالعادة أن الدكتور أشرف صبحي عامل قاعد مع اتحاد الكرة علشان يحلوا الأزمات وهي معلومة  كاذبة".

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى، : "ما يتردد أن رئيس اتحاد الكرة غادر المغرب من أجل اجتماع مع وزير  الشباب والرياضة غير صحيح".

 

وانفعل الإعلامي أحمد موسى قائلا: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة في منزله الآن وما يتردد عنه  غير صحيح"، مضيفا: "اللي قال كده بيفتي واللي بيحصل هبد رهيب وأكاذيب وإشاعات".

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى وزير الشباب وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة جمال علام

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