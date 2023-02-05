يا رخصية معندكيش راجل.. فتاة: زوجى كسرنى عشان ماليش أخ يدافع عندى

رصد برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة “صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نهال طايل، مأساة سيدة اتهمت فى شرفها من قبل طليقها.

وأوضحت الفتاة التى تسكن فى حدائق المعادى، أنها تزوجت لأول مرة وعمرها 40 عاما من رجل يبلغ 50 عاما.

ثلاث أشهر

وأكدت الفتاة، أنها عاشت معه أسوأ ثلاث أشهر فى حياتها، حيث أنه ضعيف جنسيا وحاولت الوقوف بجواره لكنه ظل يكابر وطعنها فى شرفها.

وقالت الفتاة، أنها تعيش بمفردها حيث أن أبيها وأمها متوفين وليس لها أشقاء شباب.

وتابعت الفتاة قائلا:" بيكسرنى عشان معنديش أب أو أخ يدافع عندى، بيقولى يا رخصية ياللى معندكيش راجل".