مأزق عسكري.. دعوات في ألمانيا لإنهاء حرب أوكرانيا دبلوماسيا

دعا رئيس حزب اليسار الألماني، مارتن شيرديفان، إلى إيجاد مخرج من "المأزق العسكري" في الصراع بـ أوكرانيا وإيجاد حل دبلوماسي.

وقال شيرديفان في مقابلة مع مجلة “دير شبيجل” الألمانية، "نحن بحاجة للخروج من المأزق العسكري وإيجاد حل دبلوماسي".

كما أعرب رئيس حزب اليسار الألماني، عن قلقه من أن إمداد كييف بالأسلحة "يؤدي إلى حرب استنزاف مع تهديد متزايد بالتصعيد".

وفي وقت سابق، اعترف الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، كيفين كوهنرت، بأن الصراع في أوكرانيا يطول بسبب الأسلحة الغربية المقدمة إلى كييف.