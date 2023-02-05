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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منافسة عسكرية خطيرة.. المنطاد الصيني ينذر بحرب باردة بين واشنطن وبكين

منطاد التجسس الصيني
منطاد التجسس الصيني

بعد أن أسقطت المقاتلات النفاثة الأمريكية “منطاد التجسس الصيني” الذي اجتاز البلاد ببطء الأسبوع الماضي، تبدو فكرة تحقيق الاستقرار في العلاقات بين القوتين العظميين ساذجة وخيالية، ولكن لا يزال الجانبان بحاجة إلى المحاولة، ويجب على الصين أن تتخذ الخطوة الأولى.

وحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، فإنه لا شك أن الحادث الغريب جعل أي تقارب أكثر صعوبة.

وانتقد الجمهوريون الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدم إسقاط البالون على الفور.

وأجبر منطاد التجسس الصيني، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تأجيل رحلة طال انتظارها إلى بكين.

وأعلن المسؤولون الصينيون أنهم غاضبون من إسقاط ما زعموا أنه “منطاد مدني”.

وكانت زيارة بلينكن ستوفر فرصة نادرة تشتد الحاجة إليها لإجراء حوار رفيع المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين ، ومن المحتمل أن يكون من بينهم الرئيس شي جين بينج.

ويبدو احتمال إجراء محادثات بعيدة الآن مرة أخرى.

منافسة استراتيجية عسكرية بشكل خطير

وفي الوقت نفسه، تُظهر الضجة بالضبط لماذا يجب على الولايات المتحدة والصين إيجاد توازن جديد في علاقتهما.

وأصبحت منافستهم الاستراتيجية عسكرية بشكل خطير، كما يتضح من التوسع المتسارع للترسانة النووية الصينية، والاتفاق الأخير للبنتاجون على وضع الأصول العسكرية الأمريكية في الفلبين، والتنبؤ المثير للقلق لجنرال في سلاح الجو الأمريكي بالحرب في عام 2025.

تزايد خطر وقوع صدام

ويتزايد خطر وقوع صدام عرضي، وفي السنوات الأخيرة، بينما زادت الولايات المتحدة من وتيرة حرية عمليات الملاحة والرحلات الاستطلاعية في بحر الصين الجنوبي، رد الجيش الصيني باعتراضات عدوانية وغير آمنة.

وفي الوقت نفسه، فإن المحاولات الصينية لترهيب تايوان، بما في ذلك عن طريق إرسال عدد كبير من المقاتلين والقاذفات عبر الخط الفاصل بين الجزيرة والبر الرئيسي، يمكن أن تؤدي بسهولة إلى حرب إطلاق نار قد تمتد إلى الولايات المتحدة.

حتى لو كان البلدان محظوظين بما يكفي لتفادي وقوع حادث، فإن الإجراءات التي يتخذانها لمواجهة أو ردع بعضهما البعض بما في ذلك منع صادرات التكنولوجيا الهامة، وقطع العلاقات التجارية، وضخ المليارات في تحديث جيوشهما، تدفعهما نحو صراع.

المنطاد يتسبب في سابقة "سيئة للغاية" للعلاقات الأمريكية الصينية

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ومن المؤكد أن الصقور في كلا البلدين ستستغل حادثة المنطاد كدليل على عدم جدوى السعي إلى التعايش السلمي.

تجنب الصراع.. الصين أن تتحرك أولاً

ولتجنب صراع كارثي، يجب على القادة الأكثر براغماتية من كلا الجانبين أن يقاوموا. وبما أن أفعالها تسببت في هذه الأزمة الدبلوماسية، يجب على الصين أن تتحرك أولاً.

وحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، فإن تعبيرات الصين الأولية عن الأسف، ناهيك عن ادعائها أن المنطاد كان يجري أبحاثًا مناخية وخرج عن مساره بفعل الرياح القوية، نادرًا ما يمكن تصديقه.

وإذا كان الأمر كذلك، لكان المسؤولون الصينيون قد أبلغوا الحكومتين الأمريكية والكندية بمجرد ضلال البالون المفترض.

ويجب على القادة الصينيين إجراء تحقيق موثوق في الحادث ومعاقبة المسؤولين عن مسار المنطاد، وكذلك أولئك الذين كان ينبغي إبلاغ الولايات المتحدة في الوقت المناسب.

ويجب على الصين أيضًا أن تصدر اعتذارًا أقوى للولايات المتحدة وكندا، إما علنًا أو من خلال القنوات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

وإذا كان شي جين بينج صادقًا في ندمه، فعليه الاتصال بالرئيس جو بايدن للتأكيد على التزامه بعلاقة أكثر استقرارًا مع الولايات المتحدة.

ولا يجب أن يتوقف عند هذا الحد، حيث أنه مع ترنح اقتصاد الصين وتوتر العلاقات مع الجيران والبلدان في أوروبا، فإن ضبط النفس والحصافة في مصلحتها الخاصة.

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