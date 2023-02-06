قرار مفاجئ من مالي بشأن بعثة الأمم المتحدة

أعلنت الحكومة المؤقتة في مالي، أمس الأحد، أنها أمهلت رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد إعلانها أنه شخص غير مرغوب فيه.

وقالت في بيان إن قرار طرد جيوم نجيفا-أتوندوكو أندالي مرتبط بما وصفته باختياره المتحيز لشهود المجتمع المدني في جلسات مجلس الأمن الدولي بشأن مالي والتي عُقد آخرها في 27 يناير كانون الثاني.

ولم ترد بعثة الأمم المتحدة في مالي على الفور على طلب للتعليق.

وكان أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي عبد الله ديوب، أن حكومة بلاده تسعى إلى إحلال السلم وتوحيد الصفوف والتركيز على مسائل التنمية والأمن من أجل تمكين الشعب المالي من العيش في آمان.