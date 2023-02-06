خالد بيومي يوجه رسالة إلي ميدو عقب تعادل الإسماعيلي مع الاتحاد

وجه خالد بيومي المحلل الكروي، رسالة إلي أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، وذلك عقب التعادل مع الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بالتوفيق يا ميدو كمل واحنا كلنا معاك ومع الفريق”.

ووجه أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي رسالة خاصة لجماهير الدراويش بعد التعادل مع الاتحاد السكندري اليوم في الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجه الشكر لجماهير الإسماعيلي الذين حضروا بأعداد غفيرة في ملعب برج العرب بالإسكندرية وأوعدهم بأن الفريق سيواصل القتال من أجل التواجد في مركز يليق باسم النادي الإسماعيلي".

وعن احتفاله مع لاعبي الإسماعيلي بعد الهدف الذي سجله الشامي قال: "دي رقصة السمسمية وكان نفسنا الفرحة تكمل على خير لكن إن شاء الله هنقدم أداء أفضل الفترة الجاية".

واختتم حديثه قائلا: "لدينا وقت مميز للاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقبلة، نسعى لتصحيح الأخطاء".