وزارة الزراعة: 243 منفذا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تقدم منافذ كثيرة ومبادرات مختلفة لإتاحة فرصة للمواطن كى يجد بديلا ومنتجا عالى الجودة وسعرا ومناسبا، مضيفا،:" لدينا ٢٤٣ منفذا على مستوى الجمهورية.

وأوضح خلال حواره بالقناة الأولي، :"يتم تكثيف الكميات المعرضة بالمنافذ والمعارض بشكل كبير بأسعار مناسبة للمواطن، مؤكدا أن كل ما يحتاجه البيت المصرى من سلع اساسية سيجده بالمنافذ التابعة للدولة.

أضاف محمد القرش، أن ملف الأعلاف من الملفات المهمة، مؤكدا أن الدولة كثفت من عملية الرقابة فى منظومة تداول الأعلاف، لفحص ومتابعة السوق مما أدى لانخفاض أسعار الأعلاف وعقب ذلك زاد الطلب على تربية الدواجن، لافتا إلى أن الدولة تقوم بدور رقابى ما أدى لانخفاض خامات الأعلاف والأعلاف نفسها، ولاحظ المربين إهتمام الدولة بالإنتاج الداجنىhttps://youtu.be/yJtKPAOqdRo