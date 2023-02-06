وفاة 3 أشخاص بعد انقلاب ملاكى وتوك توك بترعة في دمياط ..شاهد

لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم، على طريق فارسكور بمحافظة دمياط بعد اصطدام سيارة ملاكى بتوك توك على طريق فارسكور بين قريتي البراشيه وشرباص .

كان قد تلقي الرائد أحمد موسي رئيس مباحث مركز شرطة فارسكور بدمياط ، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بأحد الترع بعد اصطدامها بتوك توك على الطريق العام .

وعلى الفور انتقلت قوة امنية بقيادة النقيب حسن نيازى والقوة المرافقة له وتبين وفاة كل من طه احمد محمد عثمان سائق التوك توك ومحمد ابو المعاطي الدسوقي ١٧ عاما طالب بالثانوية العامة وشخص ثالث وأصيب كل من عبدالرحمن محمد الحسيني، يوسف الصديق ،محمد الحسيني، يوسف السيد البدوى، اسامة احمد احمد .

تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفي لاتخاذ الازم وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الواقعة.





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