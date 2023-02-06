ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات يوم الاثنين بعد أن هبطت نحو ثمانية في المئة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن طغت المخاوف بشأن الاقتصادات الرئيسية على مؤشرات انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو0.2 في المئة إلى 80.10 دولار للبرميل الساعة 0022 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا بزيادة 0.2 في المئة أيضا إلى 73.54 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ثلاثة في المئة يوم الجمعة بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة وهو ما عزز بدوره الدولار.

تداعيات حظر النفط الروسي

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمس الأحد إن فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيخفض على الأرجح إيرادات ‏موسكو من صادرات النفط والغاز ‏‎30%‎‏ في يناير أو نحو ثمانية ‏مليارات دولار مقارنة بالعام السابق.‏

ونقلت قناة “سي.إن.بي.إس” الأمريكية عن بيرول قوله إن أسواق الوقود قد تواجه صعوبات على المدى القصير‎ ‎مع ‏‏"تعديل" طرق التجارة العالمية لاستيعاب تزايد اعتماد أوروبا على‏‎ ‎الواردات من ‏الصين والهند والشرق الأوسط والولايات المتحدة.‏

وأشار إلى أن ذلك قد يجبر أسواقا أخرى مثل أمريكا اللاتينية على‎ ‎البحث عن واردات ‏بديلة.‏

دخل حظر استيراد المنتجات النفطية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الأحد، وذلك وسط تحذير من تفاقم أزمة في إمدادات الطاقة حول العالم.

كما حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان من مغبة أن تؤدي العقوبات إلى نقص إمدادات الطاقة في المستقبل، قائلاً: " العقوبات والحظر والتراجع اللافت في الاستثمار بقطاع الطاقة التقليدية ستؤدي جميعها إلى حدوث أزمة نقص إمدادات عالمية.

وجدد الأمير عبد العزيز بن سلمان تأكيده على ضرورة أن تثق أسواق الطاقة العالمية في تحالف أوبك+، قائلا: "نحن مجموعة مسؤولة من الدول، نضع كل قضايا السياسة المتعلقة بأسواق الطاقة والنفط في (سلة) واحدة (لكننا) لا ننخرط في القضايا السياسية".