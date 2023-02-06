وفاة لاعب منتخب سوريا السابق بعد انهيار منزله في الزلزال

توفي اللاعب الدولي السوري السابق نادر جوخدار عن 45 عاما إثر انهيار البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية، نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب البلاد فجر الإثنين، حسب ما أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم.

وكتب الاتحاد السوري في حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سوريا الأسبق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".

وشغل جوخدار مركز الهجوم مع نادي الوثبة، ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيين حتى انتهاء مسيرته في 2008.

كما دافع عن الوان منتخب سوريا بين 1995 و1997 وشارك معه في كأس آسيا 1996، ودرّب نادي السلام زغرتا اللبناني العام الماضي.

ونعت إدارة نادي الوثبة لاعبها السابق الذي حمل الوانها في فترتين "تنعي إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج الدين اللذين وفاتهم المنية فجر اليوم على إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا وتتقدم بأحر العزاء من أسرة الفقيدين".

وفي سوريا قتل 237 شخصا على الأقل في مناطق سيطرة الحكومة الإثنين، جرّاء زلزال بقوة 7,8 درجات يقع مركزه في جنوب شرق تركيا ضرب المنطقة، وفق ما نقلت رويترز وفرانس برس عن وزارة الصحة السورية.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "639 إصابة - 237 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس". وأفاد مستشفى محلي في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا فرانس برس في وقت سابق عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى في سوريا إلى 245 قتيلا على الأقل.

ومن جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وفاة 320 سوري وأصيب الآلاف، إثر الزلزال الذي تبعه هزات ارتدادية.

وسقطت مباني بشكل كامل وجزئي في 58 قرية وبلدة ومدينة في سوريا غالبيتها ضمن مناطق شمال غرب البلاد.