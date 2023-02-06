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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الكهرباء يبحث مع سيمنز زيادة التعاون في مجال الطاقة المتجددة

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندسة ليلي الحارث الرئيس التنفيذي  لشركة سيمنزانيرجي والوفد المرافق لها، بحضور عدد من قيادات القطاع.

 

وأشاد الدكتور شاكر بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية والخبرات التي تمتلكها الشركة في مجالات الكهرباء والطاقة وأهمية ذلك لمواكبة خطة الحكومة والتي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية.

 

أكد الدكتور شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.

 

وتم خلال  اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الأخضر.

 

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.

 

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

 

وأشار الوزير إلي أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

 

 ومن جانبها أشاد ت المهندسة ليلي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز انيرجي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات.

 

وأكدت رغبتها فى زيادة حجم التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة وتعظيم الاستفادة منها مع تقديم كل الإمكانيات والخبرات الألمانية في مجال التحول الرقمي ومراكز التحكم الحديثة والشبكات الذكية.

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