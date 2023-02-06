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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء اجتماع اللجنة الاقتصادية بجامعة الدول العربية

صدى البلد

بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة موريتانيا ومشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية والمالية بالدول العربية.
 

وبحسب بيان عبر وكالة أنباء السعودية “واس”، فقد رأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات المتعددة نايف محمد العنزي.
 

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وتناقش اللجنة على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن أحد عشر بندًا تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية للعمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الاجتماعي للقمة العربية 32 بالمملكة العربية السعودية 2023، والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بموريتانيا 6 و7 نوفمبر المقبل.

 والإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات " الأجندة الرقمية العربية 2023-2033" إلى جانب مناقشة محور أعمال الدورة وهو منطقة التجارة الحرة الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الأوكرانية، الاستثمار في الدول العربية.

من جانبه دعا الأمين العام للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته الافتتاحية إلى تكثيف الجهود والتنسيق والتعاون في جميع مجالات التعاون العربي المشترك وإعطاء الأولوية لتطوير التكامل الاقتصادي العربي المشترك والتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجهنا ومساعدة شعوبنا على تخطي هذه الأزمات.
 

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها ومشاريع القرارات والتوصيات لاجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد غد الأربعاء، لاستكمال التحضيرات للدورة الوزارية 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخميس المقبل.

جامعة الدول العربية اللجنة الاقتصادية الشؤون الاقتصادية التجارة والصناعة المملكة العربية السعودية

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