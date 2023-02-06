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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السعودية بشأن تأثير زلزال تركيا الجديد

صدى البلد

أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية بيانا عاجلاً قالت فيه إن المملكة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي شهدتها تركيا منذ قليل.

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "تتابع المملكة العربية السعودية من كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كلٍ من جمهورية تركيا، والجمهورية العربية السورية، إثر الزلزال الذي أسفر عن وفيات وإصابات".

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وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن تضامن المملكة العربية السعودية ومواساتها وتعازيها لسوريا وتركيا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

هزة أرضية جديدة

ومنذ قليل، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بوقوع زلزال جديد بقوة 7.8 ريختر وسط تركيا.

وقالت وكالة أنباء سوريا "سانا" في نبأ عاجل لها، بأن هزة أرضية ضربت العاصمة دمشق واللاذقية وعدد من المحافظات السورية.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية في العراق أن هزات أرضية خفيفة وقعت في محافظات أربيل ودهوك.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الزلزال الذي شهدته تركيا فجر اليوم هو الأسوأ منذ 1939، مشيرًا إلى أن عدد القتلى جراء الزلزال بلغ حتى الأن 912 والجرحى 5385 شخصا.

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وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي: "دولتنا تحركت عبر كل مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها".

وتابع: "هذا أكبر زلزال في المنطقة بعد زلزال أرزنجان، وتسبب بأضرار في محافظات عدة، ولا يمكن التكهن إلى أي مدى سترتفع الوفيات نظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ".

وأشار أردوغان إلى أنه تم إنقاذ 2470 شخصا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال، مضيفًا: "العدد الإجمالي لضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلا و5383 مصابا إضافة لتهدم 2818 بناية".

كما أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أن تركيا قررت تعطيل الدراسة لمدة أسبوع في المناطق المتضررة من الزلزال، مشيرًا أيضًا إلى إغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب.

وقال أقطاي في مؤتمر صحفي: “تركيا تلقت اتصالات من دول كثيرة لتقديم المساعدات وستعمل وزارة الخارجية على تنسيق الأمر”، مضيفًا “أولويتنا حاليا التدخل السريع وتأمين الإيواء والغذاء للمتضررين”.

المملكة العربية السعودية سوريا تركيا السعودية وزارة الخارجية السعودية

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