نائب الرئيس التركي: ننفذ خطة مع الأرصاد للبدء في الإنقاذ فور وقوع الزلزال

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى 284 قتيلًا و2323 جريحا، فجر اليوم الإثنين، وانهيار أكثر من 1700 مبنى.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن السلطات وضعت خطة بالتنسيق مع إدارة الأرصاد للبدء في أعمال الإنقاذ فور وقوع الزلزال، الذي ضرب البلاد فجر اليوم.

وتابع نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، أننا تلقينا اتصالات من دول كثيرة لتقديم المساعدة، وكشف أنه خلال الساعات المقبلة سيتم إعلان حسابات بنكية لاستقبال المساعدات وناشد المواطنين بتقديم المساعدة.