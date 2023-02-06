عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب الرئيس التركي: ننفذ خطة مع الأرصاد للبدء في الإنقاذ فور وقوع الزلزال

نائب الرئيس التركي
نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى 284 قتيلًا و2323 جريحا، فجر اليوم الإثنين، وانهيار أكثر من 1700 مبنى.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن السلطات وضعت خطة بالتنسيق مع إدارة الأرصاد للبدء في أعمال الإنقاذ فور وقوع الزلزال، الذي ضرب البلاد فجر اليوم.

وتابع نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، أننا تلقينا اتصالات من دول كثيرة لتقديم المساعدة، وكشف أنه خلال الساعات المقبلة سيتم إعلان حسابات بنكية لاستقبال المساعدات وناشد المواطنين بتقديم المساعدة.

ضحايا الزلزال الزلزال نائب الرئيس التركي الرئيس التركي وقوع الزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

البانيه بـ90 جنيها والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن بهذا التوقيت

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

هزة أرضية عنيفة| عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

زلزال سوريا يودي بحياة 12 فردا من عائلة رئيس الوزراء حسين عرنوس

10 آلاف جنيه زيادة في الطن.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ترشيحاتنا

تسونامي واختفاء مدن | البحوث الفلكية يرد على سؤال بشأن زلزال اليوم

رسالة ساخرة من أحمد شوبير قبل مواجهة الأهلي وريال مدريد.. شاهد

الكلاب اختفت من الشوارع.. الحيوانات تنبأت بكارثة زلزال تركيا قبل وقوعه.. شاهد

وزيرة التضامن : مؤتمر المبادرون يتبنى قضية الأجهزة المساندة لـ ذوي الإعاقة

دولة عربية جديدة تكشف تأثرها بـ زلزال تركيا المدمر

الأزهر يعزي تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر ويعرب عن تضامنه الشديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة الفاشينستا غدير البرجس.. 10 صور لم تشاهدها من قبل

سامحوني.. ياسمين غيث تنشر رسالة مؤثرة قبل خضوعها لعملية إزالة ورم

9 علامات تؤكد أن مديرك توكسيك| خلي بالك

ببلاش.. هاني الناظر يكشف عن علاج سحري لمشاكل البشرة

فيديو

بالأحضان والقبلات.. حبيب نادين نسيب نجم يطلبها للزواج أمام الجميع

شعر به سكان الدول العربية.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا وضحايا بالآلاف

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ