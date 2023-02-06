قصة شعر مختلفة.. تارا عماد تستعرض جمالها بلوك جديد | شاهد

شاركت الفنانة تارا عماد، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وظهرت تارا عماد، مرتديه بلوفر أنيق وبسيط باللون الرمادي الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ووضعت وشاح حول الرقبة باللون الأسود المنقوش ليكشف عن جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت تارا عماد، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت تارا عماد، قصة شعر مميزة ومختلفة لشعرها الأسود لتتناسب مع ظهورها وإطلالتها.

وإليكم صور تارا عماد

https://www.instagram.com/reel/CoUcEqwINy_/?igshid=NTdlMDg3MTY=