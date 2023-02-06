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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز التيمم للصلاة بدلا من الوضوء بسبب برودة الجو.. أمين الفتوى يرد

دار الافتاء
دار الافتاء

هل يجوز التيمم للصلاة بدلا من الوضوء بسبب برودة الجو .. قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "أصل التيمم أنه برخصة عند فقد الماء وفقد الماء إما أن يكون حقيقيا أي أنه لا يوجد فعليًا مياه، أو فقد حكم أي أن توجد مياه ولكن لا يمكن استعمالها لمرض أو نحو ذلك".

وتابع وسام: "والأصل أننا نتوضأ بالمياه حتى ولو كان الماء باردًا طالما لا يضرك ولو كان يضرك بأمر الطبيب يكون في هذه الحالة الاستعانة بوسائل أخرى مثل سخان مياه أو تسخين المياه باستخدام بوتاجاز، فمن الممكن تدفئة المياه".

واستطرد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما لو لم تتاح هذه الإمكانيات وهناك ضرر حقيقي سيقع عليك من استعمال المياه ولكن هذا الضرر يحدد بعد استشارة الطبيب، إذن فمتاح لك التيمم طالما المرض باقيا والعذر باقي لكن لو أنك تيممت من باب أن الجو باردًا والاستسهال فهذا لا يجوز".

هل يجب انتظار إقامة الصلاة أم أصلى مجرد سماع الأذان

 

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق  لمفتي الجمهورية، إن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة بمجرد سماع المؤذن فهذه علامة على ان وقت الصلاة قد دخل ويكون الإنسان مطالبًا بالصلاة.

وأضاف عاشور، خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” ، في إجابته عن سؤال ( هل يجب الانتظار بعد الأذان ربع ساعة حتى الإقامة ام بمجرد سماع الأذان نصلى؟)، أنه يجوز للإنسان بمجرد سماع الأذان أن يصلي فكلمة الله أكبر هي الحد الفاصل بين الوقت الذى قبله والوقت الذي نحن فيه ولكن الأفضلية ان نرد الآذان مع المؤذن حتى تنال شفاعة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وتابع قائلًا: انه ليس هناك ما يجب فهذا يخضع للعُرف فلا نريد أن نطيل على غيرنا وقد يكون هناك من يكون مريضًا لا يستطيع أن ينتظر حتى الإقامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الضعيف أمير الركب)) ليس أمير الركب فى السفر فقط ولكن فى الصلاة أيضًا فهناك من يستطيع أن لا ينتظر بين الأذان والإقامة لمرضًا أو لأمرًا ما فنريد أن نرفق بالأخرين حتى إذا كبرنات رفق الناس بنا.

التيمم برودة الجو بدار الإفتاء الصلاة

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