عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة صدمها قطار في البحيرة

مصرع طفلة صدمها قطار
مصرع طفلة صدمها قطار في البحيرة

شهدت قرية كفر الشيخ مخلوف بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مصرع طفلة صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة.

txt

لتيسير الحركة المرورية.. رفع 1110 حالات إشغال طريق في البحيرة

txt

تعليم البحيرة: فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بدءا من الغد

مصرع طفلة صدمها قطار في البحيرة


ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بقرية كفر الشيخ مخلوف بدائرة المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطفلة المتوفية 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفلة تدعى «هاجر.م.م»، 12 سنة، مقيمة إيتاى البارود، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

محافظة البحيرة البحيرة مصرع طفل مصرع طفلة وفاة طفل قطار امن البحيرة وفاة طفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه بـ90 جنيها والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن بهذا التوقيت

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

بعد زلزال تركيا وسوريا.. البحوث الفلكية: "سلوك الأرض" لا يمكن التنبؤ به

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

عيار 21 الآن يخسر 245 جنيهًا|مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

لتيسير الحركة المرورية.. رفع 1110 حالات إشغال طريق في البحيرة

تعليم البحيرة: فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بدءا من الغد

ضبط 12 طن مكرونة داخل مصنع بدون ترخيص في البحيرة.. صور

عاجل.. إيقاف عمل المعديات النهرية في البحيرة بسبب الطقس السيء

تعليم البحيرة: فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول في البحيرة

بنسبة نجاح 76.5٪.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالبحيرة

خلاف عائلي.. أربعيني يقتل حماة ابنته بسلاح أبيض

ترشيحاتنا

سوريا تنفي طلب المساعدة من إسرائيل لإغاثة المتضررين من الزلزال

فاركو يتقدم على الزمالك 2-0 في الشوط الأول

لاعبون تحت الأنقاض.. كارثة في نادي كهربا السابق بتركيا بعد الزلزال المدمر

هل توقعات حدوث تسونامي في البحر المتوسط صحيحة؟.. بيان تركي يوضح الأمر

ارتفاع كبير في القتلى والجرحى.. تركيا تعلن آخر حصيلة لضحايا الزلزال المدمر

بنتي نزلت مرعوبة .. فنانة شهيرة تروي تفاصيل مرعبة عن لحظة وقوع الزلزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية جريئة.. مي الغيطي تستعرض رشاقتها |شاهد

اقتصادية ومفيدة.. طريقة تحضير المسقعة ألذ من المطاعم

لقنوه الشهادة..لحظة وداع طفل على سطح عقار نتيجة زلزال تركيا وسوريا

سرقني وطردني من البيت بالروب.. علا غانم تكشف تفاصيل اعتداء زوجها عليها

فيديو

استقرار الدولار ومفاجأة الذهب | تفاصيل الأسعار .. فيديو

عشرات الضحايا .. تفاصيل زلزال تركيا وسوريا الذي أرعب المصريين

إزاي نستعد لتوابع الزلزال | نصائح مهمة عليك اتباعها

210ملايين جنيه .. حقيقة بيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب وابنته تفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ