شهدت قرية كفر الشيخ مخلوف بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مصرع طفلة صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفلة صدمها قطار في البحيرة



ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بقرية كفر الشيخ مخلوف بدائرة المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطفلة المتوفية



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفلة تدعى «هاجر.م.م»، 12 سنة، مقيمة إيتاى البارود، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.