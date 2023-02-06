عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الغربية: الرخصة الذهبية طمأنة للقطاع الخاص بأن الدولة حريصة على مساندته

صلاح الكموني
صلاح الكموني

قامت الحكومة بعمل عدد من التيسيرات على القطاع الصناعي، أبرزها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات.

 

وقال الدكتور صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القيادة السياسية تعي تماما أن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقية، لهذا قامت بالتفكير خارج الصندوق لجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، وهو ضمن خطة الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، لهذا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاته بإعطاء "الرخصة الذهبية" لجميع المستثمرين لمدة 3 أشهر.

الكموني: تعزيز التعاون بين اتحاد الغرف وجهاز تنمية التجارة لعودة استقرار السوق

الكموني: مد فترة التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية في صالح التجار

وأشار إلى أن هذه الرخصة تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك (تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له)، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وهي رسالة طمأنة إلى القطاع الخاص بأن الدولة حريصة على دعمه ومساندته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي. 

وأوضح الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة اختارت 3 مجالات لمنحها كبداية وهي (الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة) وكلها مشروعات حيوية وتمس الاقتصاد المصري بشكل مؤثر، كونها واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة. 

وقال الكموني، إن من أهم فوائد قرار الحكومة بمنح الرخصة الذهبية، تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، كما أن الحكومة عملت على تسهيل الحصول على الرخصة الذهبية، وكذلك تسهيل طريقة استخدامها وتفعيلها، والتي يتم إصدارها في صورة "كارت ذكي" بخاصية "كيو آر كود"، وفقًا للتقنيات الحديثة، والذي يوفر الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بتلك الرخصة، وهو ما يُعد خطوة مهمة وفعالة لتشجيع القطاع الخاص خلال هذه المرحلة للإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية في المجالات التي تم تحديدها كمرحلة أولى للحصول على الرخص الذهبية.

وأضاف الكموني، أن الرخصة الذهبية ستكون سببا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وستمنح لهم مزايا كبيرة وستُتوفر عليهم أعباء الروتين والبيروقراطية وتعدد الجهات التي كانت تواجههم في مصر، وهو ما نص عليه قانون الاستثمار في مادته الـ 29 بتبسيط الإجراءات على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.

الغرفة التجارية بالغربية مال واعمال الغرفة التجارية اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

تعليق مثير من خالد الغندور علي تأخر الزمالك بهدفين أمام فاركو

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

احذروا العاصفة.. أخطر 48 ساعة متبقية في طوبة| رياح عاتية وصقيع

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

الأردن.. قرار عاجل من التعليم بشأن تأجيل الدراسة

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

موضوعات متعلقة

الكموني: التجار ملتزمون بتوجيهات الدولة في عدم زيادة أسعار السلع الأساسية

ترشيحاتنا

زلزال سوريا.. قرى دُمرت ووفاة النائب العام

أسهل فوز لفاركو.. تعليق مثير من هاني حتحوت على خسارة الزمالك

اجتماع عاجل بين زيلنسكي وقادة الجيش.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

اتكتبلي عمر جديد.. رحمة طه تشكر الرئيس السيسي على استجابته لعلاجها.. فيديو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

لأول مرة منذ قطع العلاقات.. رئيس وزراء اليونان يهاتف أردوغان ويعرض المساعدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. هدى الأتربي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

زالزال تركيا.. شاهد انتشار صور لانهيار طريق الريحانية بولاية أنطاكيا

بعد الهزة الارتدادية الثانية في تركيا.. طرق تفادي الزلزال أثناء القيادة

بزيادة وزن ملحوظة.. مي نور الشريف تتألق من داخل المتحف المصري

فيديو

استقرار الدولار ومفاجأة الذهب | تفاصيل الأسعار .. فيديو

عشرات الضحايا .. تفاصيل زلزال تركيا وسوريا الذي أرعب المصريين

إزاي نستعد لتوابع الزلزال | نصائح مهمة عليك اتباعها

210ملايين جنيه .. حقيقة بيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب وابنته تفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ