لأول مرة منذ قطع العلاقات.. رئيس وزراء اليونان يهاتف أردوغان ويعرض المساعدة

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الإثنين، إنه تحدث إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعرض كل المساعدة الإضافية اللازمة في أعقاب الزلازل المدمرة.

وهذه هي أول مكالمة هاتفية بينهما منذ اندلاع الخلافات في مايو 2022.

وكتب قال ميتسوتاكيس، في تغريدة علي “تويتر”، “لقد تحدثت للتو مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. نيابة عن الشعب اليوناني، قدمت تعازيّ الحارة للخسائر الفادحة في الأرواح وكررت استعدادنا لتقديم كل المساعدة الإضافية اللازمة”.

وفي وقت سابق، أعلنت اليونان استعداداتها لإرسال طائرة مع مجموعة من رجال الإنقاذ والأطباء والأدوية.

ورفض أردوغان التواصل مع ميتسوتاكيس في مايو 2022، حيث قال الرئيس التركي، إن رئيس وزراء اليونان انتهك الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماعهم في مارس، ومن الآن فصاعدًا لا يوجد سياسي مثل ميتسوتاكيس بالنسبة له.