عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إنتهاء أعمال رصد درجات المواد الدراسية للشهادة الإعدادية اليوم استعدادا لمرحلة إعلان النتيجة، خلال الساعات المقبلة، حيث تكون النتيجة جاهزة للإعلان عقب اعتمادها من للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.  

رفع درجة الاستعداد القصوى بالقليوبية تحسبا لسوء الأحوال الجوية.. صور

اليوم..قطع الكهرباء عن 7 قرى فى القليوبية.. أعرف الأماكن والمواعيد

ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية  ونشرها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية على الرابط التالى :
https://natiga.qalubiaedu.org/
والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي على الرابط التالى:
https://www.facebook.com/qalyubiya.gov.org/

القليوبية مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية الشهادة الإعدادية محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أمير مرتضي منصور عقب هزيمة الزمالك بثلاثية من فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

مرتضى منصور يدرس الانسحاب من الدوري بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

فلوس سلامة فراويلة..تعليق مثير من ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور علي تأخر الزمالك بهدفين أمام فاركو

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

ترشيحاتنا

سوريا.. تضرر عدد كبير من المواقع الأثرية بعد الزلزال المدمر

مفاجأة صادمة..عالم هولندي توقع زلزال تركيا المدمر قبل حدوثه بـ 3 أيام

مشاهد مأساوية.. أحمد موسى يعرض اللحظات الأولى لزلزال تركيا وسوريا

الدفاع التركية تدفع بسفينة حربية لميناء الإسكندرون لنقل ضحايا الزلزال

لقطات لـ اندلاع حريق كبير في ميناء إسكندرون التركي بسبب الزلزال

سعر جوال Oppo Reno8 Z في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة..ملك قورة تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم الحب بتفاصيله

ماذا يحدث للجسم عند الشعور بالزلزال؟

شاهد... زوجة محمد نور وأبنائه في العرض الخاص لفيلم "الحب بتفاصيله"

لم يفارق صاحبه.. اعرف حقيقة صور كلب زلزال تركيا

فيديو

اختفوا من الشوارع.. هل تنبأت الحيوانات والطيور بزلزال تركيا وسوريا؟

استقرار الدولار ومفاجأة الذهب | تفاصيل الأسعار .. فيديو

عشرات الضحايا .. تفاصيل زلزال تركيا وسوريا الذي أرعب المصريين

إزاي نستعد لتوابع الزلزال | نصائح مهمة عليك اتباعها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ