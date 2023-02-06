موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إنتهاء أعمال رصد درجات المواد الدراسية للشهادة الإعدادية اليوم استعدادا لمرحلة إعلان النتيجة، خلال الساعات المقبلة، حيث تكون النتيجة جاهزة للإعلان عقب اعتمادها من للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية ونشرها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية على الرابط التالى :

https://natiga.qalubiaedu.org/

والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي على الرابط التالى:

https://www.facebook.com/qalyubiya.gov.org/