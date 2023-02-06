سعر جوال Oppo Reno8 Z في السعودية

تقدم شركة اوبو جوالها الذكي الجديد Reno8 Z بمعالج وحدة مركزية قوي من كوالكوم يستطيع أداء عدد كبير من المهام في نفس الوقت مع شاشة عرض جيدة من نوع أموليد وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

يتوفر جوال Oppo Reno8 Z في المملكة العربية السعودية بسعر 1,449 ريال سعودي مع إصدار ذاكرة وسعة تخزين داخلية 128GB/8GB.

Oppo Reno8 Z

المواصفات الكاملة لجوال Oppo Reno8 Z

يأتي جوال “اوبو” مع شاشة عرض حجمها 6.43 بوصة ونوعها أموليد مع دقة 1080x2400 بيكسل وكثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة ودرجة سطوع قصوى 600 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 85.3% وزجاج حماية من Schott Xensation Up

يتم تشغيل جوال “أوبو” بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم SM6375 Snapdragon 695 5G بدقة تصنيع 6 نانو ثماني النواة، مع معالج رسوميات جرافيك من Adreno 619 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 128GB أو 256GB جيجابايت حسب الإصدار كما أنه يدعم الذاكرة الخارجية عن طريق بطاقة microSDXC.

Oppo Reno8 Z

يحزم الجوال بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات وتصل إلى 100% خلال 63 دقيقة، مع نظام تشغيل مثبت أندرويد 12 وواجهة مستخدم ColorOS 12.1.

بالنسبة لأبعاد جوال “أوبو”، الوزن الإجمالي 181 جم، مع سمك 7.7 مم، وعرض 73.2 مم و طول 159.9 مم ويأتي مع لوحة أمامية وخلفية من الزجاج وإطار مصنوع من البلاستيك.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، هناك في اللوحة الخلفية 3 مستشعرات، الرئيسي بدقة 64 مبجابيكسل فتحة عدسة واسعة تدعم تقنية PDAF مع عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وعدسة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 16 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، تدعم تقنيات HDR, panorama