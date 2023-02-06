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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر لرجال الباراتايكوندو يخوض منافسات بطولة تركيا المفتوحة

صدى البلد

يخوض لاعبو منتخبنا الوطني للباراتايكوندو منافسات الرجال ببطولة تركيا المفتوحة غدا “الثلاثاء”، حيث يلعب مصطفى أشرف في منافسات وزن فوق 80 كجم ، ومحمد شعبان ومحمود عبد العال في منافسات وزن تحت 63 كجم ، وعبد الرحمن محمود في منافسات وزن تحت 70 كجم.

وتعد البطولة أحد بطولات الـ G1 التي تساهم في حصد نقاط للتصنيف العالمي المؤهل للدورة الباراليمبية بباريس .

كانت لاعبة منتخبنا للباراتايكوندو سلمى علي عبد المنعم حصدت برونزية بطولة كأس الرئيس المفتوحة لقارة أوروبا ، ثم فضية بطولة تركيا المفتوحة ، وتحتل سلمى الآن المركز الرابع في التصنيف العالمي.

وعبر  المحاسب حازم قنديل عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والمشرف العام على منتخبات  الباراتايكوندو ورئيس البعثة  في تركيا، عن سعادته وفخره بميداليات سلمى علي ومستواها الذي يرتفع بشكل مستمر، وهو ما وضح خلال منافسات البطولتين، خاصة عندما تغلبت على بطلة البرازيل ثاني العالم بنتيجة 1/21، وعلى التركية المصنفة الثالثة عالميا بنتيجة 2/14، وحققت ميداليتين لمصر لتكون الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تحقق ميداليات في البطولتين، وجاء هذا بالرغم من إصابتها في قبل نهائي بطولة كأس الرئيس والتي لولاها كانت ستنافس على الذهب أو الفضة.

وتضم بعثة منتخب الباراتايكوندو في تركيا كل من حازم محمد أحمد قنديل عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والمشرف العام على منتخبات الباراتايكوندو رئيسا، وأماني عبد الفتاح طبيبة، وحسام قنديل رمضان مدربا، واللاعبين سلمى علي عبد المنعم، مصطفى أشرف صلاح، محمد شعبان بكير، عبد الرحمن محمود عبد الرازق، محمود عبد العال محمد موسى، وغاب عن البعثة اللاعب يوسف رشوان لتأخر حصوله على تأشيرة الدخول لتركيا .

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