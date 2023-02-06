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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع التركية تدفع بسفينة حربية لميناء الإسكندرون لنقل ضحايا الزلزال

وزارة الدفاع التركية
وزارة الدفاع التركية تدفع بسفينة حربية لنقل ضحايا الزلزال

دفعت وزارة الدفاع التركية بالسفينة الحربية إلى ميناء الإسكندرون لنقل ضحايا الزلزال إلى مدينة مرسين لتلقي العلاج.

وقال «أكار» في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين: «سترسو سفينة TCG Iskenderun الليلة في ميناء الإسكندرون وستنقل الجرحى إلى مستشفيات مرسين لتلقي العلاج هناك».

وأضاف وزير الدفاع التركي: «تعمل القوات المسلحة التركية منذ اللحظات الأولى للزلزال مع كل مؤسسات الدولة لمواجهة تداعياته والآثار الناجمة عنه».

وتابع «آكار»: لقد أنشأنا ممرًا جويًا يضم 17 طائرة بواقع 73 رحلة لتمكين فرق البحث والإنقاذ من الوصول إلى المنطقة المتضررة من الزلزال، حيث تمت تعبئة الطائرات لإرسال فرق طبية وفرق للبحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مركباتهم»

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ويُذكر أن مسؤول الإغاثة التركية، شال يلدرمتوقع في وقت سابق ارتفاع عدد وفيات الزلزال المُدمر الذي ضرب تركيا فجر الإثنين، إلى 4000 لـ 5000 قتيل في تركيا فقط، بخلاف الضحايا الذين وقعوا في مُدن سورية، والذي تجاوز عددهم المئات.

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