أقوى زلزال منذ نحو قرن.. تركيا تعلن انهيار 3471 مبنى

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم "الإثنين"، انهيار 3471 مبنى في أقوى زلزال يضرب البلاد منذ نحو قرن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن بلاده تتوقع مزيدا من الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد فجر اليوم الاثنين.

وقال أوقطاي: “نواجه صعوبات في جهود إنقاذ ضحايا الزلزال، ونحاول الوصول إلى ضحايا الزلزال عبر طرق بديلة بسبب الركام”.

وأضاف نائب الرئيس التركي: “سيتم نقل المتضررين من الزلزال إلى المدن الجامعية والمراكز الرياضية”.

وأوضح أن تركيا ستواصل عمليات الإجلاء في المناطق المنكوبة بالزلزال.

وأشار إلي أن “تأخير المساعدات للمناطق المنكوبة لا يعني أنها لن تصل”.

وأكد نائب الرئيس التركي، أنه لا توجد مخاطر من انهيار السدود جراء الزلزال.