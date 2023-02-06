الرئيس الإسرائيلي يطلع أردوغان على تفاصيل المساعدات ويقدم تعازيه في ضحايا الزلزال

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الاثنين، أنه تحدث إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتقديم تعازي إسرائيل في ضحايا الزلازل المميت الذي ضرب تركيا سوريا وأوقع آلاف القتلى والمصابين.

وبحسب بيان لمكتب هرتسوج نشرته وسائل الإعلام العبرية، اطلع هرتسوج أردوغان على المساعدة التي ترسلها إسرائيل، وأكد له أن إسرائيل متحدة في رغبتها ب مساعدة تركيا.

من جانبه وجه أردوغان الشكر إلى هرتسوج وأعرب عن تقديره لاستعداد إسرائيل للوقوف مع تركيا في وقتها الصعب.

كما أرسل أردوغان تعازيه للهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين في القدس الشرقية الشهر الماضي ، بحسب البيان.

وذكرت وكالة رويترز أن عدد القتلى من زلزال يوم الاثنين في تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 2600 شخص.

قُتل ما لا يقل عن 1651 شخصًا في 10 مقاطعات في تركيا ، وأصيب 11119 آخرون، وفقًا لوزير الصحة التركي.

وارتفعت حصيلة القتلى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا إلى 968 شخصًا ، وأصيب 1280، وفقًا لبيانات من الحكومة السورية وعمال الإنقاذ في المنطقة الشمالية الغربية التي يسيطر عليها الجماعات المسلحة.

ومن المتوقع أن يستمر العدد في الارتفاع بسرعة ، حيث يُعتقد أن العديد من الناس محاصرون تحت الأنقاض في المباني المنهارة.