عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي يطلع أردوغان على تفاصيل المساعدات ويقدم تعازيه في ضحايا الزلزال

اردوغان وهرتسوج
اردوغان وهرتسوج

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الاثنين، أنه تحدث إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتقديم تعازي إسرائيل في ضحايا الزلازل المميت الذي ضرب تركيا سوريا وأوقع آلاف القتلى والمصابين.

وبحسب بيان لمكتب هرتسوج نشرته وسائل الإعلام العبرية، اطلع هرتسوج أردوغان على المساعدة التي ترسلها إسرائيل، وأكد له أن إسرائيل متحدة في رغبتها ب مساعدة تركيا.

من جانبه وجه أردوغان الشكر إلى هرتسوج وأعرب عن تقديره لاستعداد إسرائيل للوقوف مع تركيا في وقتها الصعب.

كما أرسل أردوغان تعازيه للهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين في القدس الشرقية الشهر الماضي ، بحسب البيان.

وذكرت وكالة رويترز أن عدد القتلى من زلزال يوم الاثنين في تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 2600 شخص.

تحرك أول طائرة إغاثة روسية إلى تركيا

أقوى زلزال منذ نحو قرن.. تركيا تعلن انهيار 3471 مبنى

قُتل ما لا يقل عن 1651 شخصًا في 10 مقاطعات في تركيا ، وأصيب 11119 آخرون، وفقًا لوزير الصحة التركي.

وارتفعت حصيلة القتلى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا إلى 968 شخصًا ، وأصيب 1280، وفقًا لبيانات من الحكومة السورية وعمال الإنقاذ في المنطقة الشمالية الغربية التي يسيطر عليها الجماعات المسلحة.

ومن المتوقع أن يستمر العدد في الارتفاع بسرعة ، حيث يُعتقد أن العديد من الناس محاصرون تحت الأنقاض في المباني المنهارة.

سوريا تركيا إسرائيل الرئيس التركي القدس أردوغان رجب طيب أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أمير مرتضي منصور عقب هزيمة الزمالك بثلاثية من فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

مرتضى منصور يدرس الانسحاب من الدوري بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

فلوس سلامة فراويلة..تعليق مثير من ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور علي تأخر الزمالك بهدفين أمام فاركو

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

موضوعات متعلقة

الجالية اليهودية في تركيا تكشف عدد المفقودين بعد الزلزال المدمر

حقيقة إرسال إسرائيل مساعدات إلى سوريا عقب الزلزال المدمر

انشقاق في إسرائيل حول الإصلاح القضائي.. نتنياهو: دعوات العنف تجاوزت "الخط الأحمر"

خوفا من التصعيد.. إسرائيل تؤجل هدم مبنى بالقدس الشرقية يحوي 100 فلسطيني

إسرائيل ترسل أول فريق إغاثة لمساعدة تركيا في مواجهة آثار الزلزال

الرئيس الإسرائيلي يطالب الحكومة بوقف الإصلاحات والسماح بالحوار

أكبر متلقي زرع رئة في إسرائيل: يعقوب ينتظر تجديد اشتراكه في الجيم

تقرير صادم عن عدد حالات التخلص من الحياة بين الأطفال والمراهقين في إسرائيل

ترشيحاتنا

سوريا.. تضرر عدد كبير من المواقع الأثرية بعد الزلزال المدمر

مفاجأة صادمة..عالم هولندي توقع زلزال تركيا المدمر قبل حدوثه بـ 3 أيام

مشاهد مأساوية.. أحمد موسى يعرض اللحظات الأولى لزلزال تركيا وسوريا

الدفاع التركية تدفع بسفينة حربية لميناء الإسكندرون لنقل ضحايا الزلزال

لقطات لـ اندلاع حريق كبير في ميناء إسكندرون التركي بسبب الزلزال

سعر جوال Oppo Reno8 Z في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة..ملك قورة تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم الحب بتفاصيله

ماذا يحدث للجسم عند الشعور بالزلزال؟

شاهد... زوجة محمد نور وأبنائه في العرض الخاص لفيلم "الحب بتفاصيله"

لم يفارق صاحبه.. اعرف حقيقة صور كلب زلزال تركيا

فيديو

اختفوا من الشوارع.. هل تنبأت الحيوانات والطيور بزلزال تركيا وسوريا؟

استقرار الدولار ومفاجأة الذهب | تفاصيل الأسعار .. فيديو

عشرات الضحايا .. تفاصيل زلزال تركيا وسوريا الذي أرعب المصريين

إزاي نستعد لتوابع الزلزال | نصائح مهمة عليك اتباعها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ