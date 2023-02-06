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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توماس رونسيرو لصدى البلد: الأهلي منافس خطير لريال مدريد.. وهؤلاء الأبرز في المارد الأحمر (حوار)

توماس رونسيرو
توماس رونسيرو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

المواجهة ينتظرها كل المصريين، ليس الأهلاوية فقط، بل حتى ينتظرها كبير العرب بين كبيرهم، وكبير أوروبا والعالم كله ريال مدريد، بعد تلك المباراة الودية التي جمعت ناديي القرن قبل قرابة الـ 22 عامًا من الآن.

الأهلي ضرب موعدًا مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الأربعاء، بعد انتصاره على سياتل ساوندرز الأمريكي، ليضعنا أمام أهم مباراة تقريبًا في تاريخ الكرة المصرية بالنسبة للأندية، أمام بطل أوروبا 14 مرة.

توماس رونسيرو هو أشهر الصحفيين المحسوبين على ريال مدريد على الإطلاق، بل أحد أشهر الصحفيين الرياضيين حول العالم، يعمل في صحيفة “آس” ، ومعروف بحبه وتعصبه الشديدين لذلك النادي العريق.. صدى البلد حاوره للحديث عن المباراة ...

ما توقعاتك للمباراة؟ وهل ترى أن الأهلي قادر على الفوز؟

سيكون الأهلي منافسًا خطيرًا للغاية على ريال مدريد، كما سيغيب عن الريال كثيرًا من المصابين أيضًا، أتذكر تلك المباراة منذ 22 عامًا عندما فاز الأهلي.

من اللاعب الذي لفت انتباهك في الأهلي أمام سياتل ساوندرز؟

أليو ديانج ، ومحمد عبد المنعم، وبيرسي تاو

ما رأيك في الكرة المصرية بشكل عام؟

هي كرة قدم تنافسية للغاية ولديها كثير من المواهب.

هل تعتقد أن الموسم انتهى لـ ريال مدريد؟ هل يُمكن الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

بالنسبة لمدريد لا شيء مستحيل، لا يزال بإمكانهم الفوز بما يصل إلى 4 ألقاب هذا الموسم.

مع ضعف الجبهة اليمنى في ريال مدريد مقارنة باليسرى.. هل كنت تتمنى لو تم التعاقد مع محمد صلاح في الفريق؟

محمد صلاح عبقري كرة قدم وأتمنى لو كان يلعب لريال مدريد، ولو القرار بيدي لكنت اخترته لتدعيم ريال مدريد.

هل أنت مع عملية التجديد القائمة في خط الوسط في ريال مدريد؟ هل انتهى عصر توني كروس ولوكا مودريتش؟

أعتقد أن مودريتش وكروس يستحقان التجديد والبقاء في ريال مدريد لموسم آخر.

هل تعتقد أن أنشيلوتي هو المدرب المناسب حاليًا لـ ريال مدريد مع ذلك التراجع في الأداء والنتائج؟

أنشيلوتي عبقري وأفضل مدرب لريال مدريد.. عدد الإصابات الكبير في الفريق ليس خطأه.

ما رأيك في العنصرية التي يتعرض لها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في كل مباراة تقريبًا للفريق؟

عار تمامًا.. إن الهجمات العنصرية على فينيسيوس عار.

بعد انتقال رونالدو إلى النصر.. هل تعتقد أن اللاعبين في أوروبا سيتجهون إلى السعودية؟

كرة القدم نمت كثيرًا في العالم العربي، وكل يوم سيلعب المزيد من نجوم العالم هناك.

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