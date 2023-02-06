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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عميد كلية علوم الأرض: 3 أنواع لتصنيف الزلازل

زلزال
زلزال

قال الدكتور إبراهيم عبدالجيد، عميد كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف، إن الزلزال هي ظاهرة طبيعية عبارة عن سلسلة من الهزات الأرضية المتتالية نتيجة طاقة هائلة أسفل القشرة الأرضية ترغب في الخروج والتحرر إما عن طريق شرخ أو تصدع في القشرة الأرضية ينتج عنها خروج هذه الطاقة الهائلة.

وأضاف "عبدالجيد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن قوة الزلازل تصنف لـ 3 أنواع، زلازل بسيطة وتبلغ قوته من 1 إلى 4 درجة بمقياس ريختر.

وأوضح أن النوع الثاني زلازل متوسطة، وقوتها من 4 لـ 6 درجات بمقياس ريختر، وتحدث أضرار بالمنازل، بينما الزلازل التي قوتها من 7 لـ 10 بمقياس ريختر، وهي ما حدثت في تركيا وتسمى بالزلال القصوى أو القوية وتؤدي لدمار كامل للمدينة وللبنية التحتية والطرق.

إبراهيم عبدالجيد بني سويف في المساء مع قصواء القشرة الأرضية cbc

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