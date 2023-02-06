منظمة الخوذ البيضاء: ارتفاع ضحايا الزلزال بشمال غرب سوريا إلى 700 قتيل

أعلنت منظمة الخوذ البيضاء عن ارتفاع ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا اليوم الاثنين إلى 700 قتيلًا، وذلك في الأماكن التي تسيطر عليها المعارضة.

وقالت منظمة الخوذ البيضاء للدفاع المدني إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

وكانت المنظمة قد دعت في وقت سابق المجتمع الدولي لإنقاذ سكان تلك المناطق، وقال إسماعيل العبد الله أحد العاملين بالمنظمة: «نحن بحاجة إلى المساعدة. وأن يفعل المجتمع الدولي شيئا، لمساعدتنا».

وأضاف «العبد الله» في تصريحات صحفية لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»: «شمال غرب سوريا الآن منطقة منكوبة. نحن بحاجة إلى مساعدة من الجميع لإنقاذ شعبنا».

وتابع «العبد الله»: «لقد انهارت مباني عديدة في مدن وقرى مختلفة في شمال غرب سوريا ودمرها الزلزال، وما زالت العديد من الأسر تحت الأنقاض حتى الآن، إن فرق الإنقاذ نحاول نجدتهم، ولكنها مهمة صعبة للغاية بالنسبة لنا».