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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعشاق الحار.. طريقة عمل مخلل الفلفل

طريقة عمل مخلل الفلفل
طريقة عمل مخلل الفلفل

تقدم الشيف فايزة العمدة طريقة عمل مخلل الفلفل لعشاق الحار وبأبسط الخطوات. 

هذا المخلل الرفيق المثالي لطعامك ومحمّل بالفوائد الصحية

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المقادير لعمل مخلل الفلفل 


فلفل أخضر حار طويل – 500 جرام
بقدونس جذوع – 2-3
زيت  – ملعقة كبيرة
ماء – كوبان
خل – نصف كوب
ملح – ملعقة كبيرة
ثوم مهروس – فص


طريقة عمل مخلل الفلفل 


1- ضعي في برطمان متوسط الحجم حبات الفلفل الأخضر مع جذوع البقدونس.
2- في قدر صغير على النار، اغلي الماء مع الخل، الملح والثوم لبضع دقائق.
3- أطفئي النار واتركي المزيج يبرد ثم اسكبيه فوق الفلفل في البرطمان.
4- أغلقيه باحكام وخضيه قليلاً.
5- ضعيه في مكان رطب على حرارة الغرفة لمدة 15 يوم.

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