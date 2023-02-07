لعشاق الحار.. طريقة عمل مخلل الفلفل

تقدم الشيف فايزة العمدة طريقة عمل مخلل الفلفل لعشاق الحار وبأبسط الخطوات.
المقادير لعمل مخلل الفلفل
فلفل أخضر حار طويل – 500 جرام
بقدونس جذوع – 2-3
زيت – ملعقة كبيرة
ماء – كوبان
خل – نصف كوب
ملح – ملعقة كبيرة
ثوم مهروس – فص
طريقة عمل مخلل الفلفل
1- ضعي في برطمان متوسط الحجم حبات الفلفل الأخضر مع جذوع البقدونس.
2- في قدر صغير على النار، اغلي الماء مع الخل، الملح والثوم لبضع دقائق.
3- أطفئي النار واتركي المزيج يبرد ثم اسكبيه فوق الفلفل في البرطمان.
4- أغلقيه باحكام وخضيه قليلاً.
5- ضعيه في مكان رطب على حرارة الغرفة لمدة 15 يوم.