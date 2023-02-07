لعشاق الحار.. طريقة عمل مخلل الفلفل

تقدم الشيف فايزة العمدة طريقة عمل مخلل الفلفل لعشاق الحار وبأبسط الخطوات.



المقادير لعمل مخلل الفلفل



فلفل أخضر حار طويل – 500 جرام

بقدونس جذوع – 2-3

زيت – ملعقة كبيرة

ماء – كوبان

خل – نصف كوب

ملح – ملعقة كبيرة

ثوم مهروس – فص



طريقة عمل مخلل الفلفل



1- ضعي في برطمان متوسط الحجم حبات الفلفل الأخضر مع جذوع البقدونس.

2- في قدر صغير على النار، اغلي الماء مع الخل، الملح والثوم لبضع دقائق.

3- أطفئي النار واتركي المزيج يبرد ثم اسكبيه فوق الفلفل في البرطمان.

4- أغلقيه باحكام وخضيه قليلاً.

5- ضعيه في مكان رطب على حرارة الغرفة لمدة 15 يوم.