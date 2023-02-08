وكيل أول وزارة الكهرباء: مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين الدوليين

قال الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمعني بالتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، إن قطاع الكهرباء في مصر انتقل من مرحلة توفير وتأمين مصادر الطاقة إلى التحول في الطاقة، في عام 2016، في ظل مساعي الدولة المصرية للتفاعل مع مستجدات سوق الطاقة العملية، وخاصة في ظل ما حدث في اتفاق باريس المعني بالتغيرات المناخية.

وأضاف مهينة خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أنّ التوجه الجديد يجب أن يكون ناحية الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة، بناءً عليه تم وضع استراتيجية طموحة جدا في مصر في عام 2016، تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2035.

وتابع، أنه بعد وضع هذه الاستراتيجية تم العمل عليها بشكل رائع في السنوات الماضية، وجرى تنفيذ مشروعات طاقة متجددة واعدة وكبيرة جدا، مثل محطة بنبان، بالإضافة إلى مشروعات في مجال طاقة الرياح وغيرها، وأصبحت مصر محط أنظار المستثمرين الدوليين، بسبب ما وجوده في الفترة الماضية من مصادقية شديدة لدى الحكومة المصرية في سداد مستحقات المستثمرين الأجانب والمحليين، فتهاوت أسعار الطاقة المتجددة.