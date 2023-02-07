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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب شقة سكنية.. تفاصيل تمزيق جسد موظف على يد شقيقه في القليوبية

جثة
جثة

جريمة مأساوية في محافظة القليوبية..تجرد من مشاعر الإنسانية وسيطرت عليه مشاعر الغل والغضب، ونسي تربيتهما معاً ومشاركته شقيقه في مرحلة طفولته وأحلامه وآماله، ليشق الشيطان طريقاً لقلبه وعقله ويرسم خطوط الإنتقام للأخ الأكبر للتخلص من شقيقه الأصغر ليظفر بشقة سكنية لا تسمن ولا تغني من جوع، لينتهي به الحال خلف القضبان نادماً على فعلته الشنعاء ولكن بعد فوات الآوان.  

أخ يقتل شقيقه بدم بارد بسبب شقة شكنية

بدأت الجريمة في قرية منية السبع التابعة لمركز شرطة بنها بـ محافظة القليوبية، بين شقيقين يدعى الأخ الأكبر  ك. م. ح. ، وأخوه الأصغر يدعى أحمد م ح”، 29 سنة، موظف بمعهد التمريض ببنها، ويسكنان معاً في عقار واحد مكون من أكثر من دور، وهناك خلافات بينهما بسبب احدى الشقق السكنية الموجودة بالعقار ويريد أحدهما بيعها بينما يرفض الآخر، لتنشب بينهما مشادة كلامية، لعب خلالها الشيطان في رأس الأخ الأكبر للفتك بشقيقه.

ليقوم الأخ الأكبر بجلب سكينة من المطبخ، ويمزق بها جسد أخوه، ويتركه غارقاً في دمائه ويفر هارباً.

تفاصيل الجريمة والبلاغ

كان قد لقى موظف مصرعه على يد شقيقة طعنا بالسكين بعد مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات على شقة سكنية في العقار محل سكنهم.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية يفيد بتلقى مأمور مركز شرطة بنها بلاغ بقيام شاب يدعى ك. م. ح. بقتل شقيقه يدعى  أحمد م ح”، 29 سنة، موظف بمعهد التمريض ببنها،  طعنا بسلاح  أبيض بقرية منية السباع دائرة المركز.

وتم ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الموظف بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة، و أمرت بطلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهم الهارب.

وعاينت الأجهزة الأمنية، مكان الواقعة، وتبين إصابة “أحمد م ح”، 29 سنة، موظف بمعهد التمريض ببنها، بجرح طعني بالصدر، وتم نقله لمستشفى بنها للتأمين الصحي إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وجار القبض على المتهم الهارب.
 

قرية منية السبع مركز شرطة بنها محافظة القليوبية شقة سكنية معهد التمريض ببنها أخبار الحوادث

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