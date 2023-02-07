مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل رسالة خاصة من محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، قبل مباراة المارد الأحمر، أمام ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية .

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر برنامجه اون تايم : تواصلت مع كهربا للاطمئنان علي حالته الصحية فاخبرني انه بخير وكان يعاني من بعض الإرهاق لكنه الان بخير وجاهز للمشاركة .

وعن ازمته مع نادي الزمالك : قال لي كهربا انه لن يفعل شيئا في حياته غير لعب كرة القدم، ووجوده في الملعب اهم من الأموال، والمباراتان الماضيتان عادا به في الزمن 20 عاما للوراء".

وأوضح : كهربا لديه الدافع والحافز وما زال يمتلك الطموحات، ووعد الجماهير بتغيير كبير في مسيرته الكروية خلال الفترة المقبلة، وتحقيق المزيد من البطولات مع النادي الأهلي.

غرامه الزمالك

وأختتم سيف زاهر تصريحاته : كهربا أكد ان "الأموال جاهزة.. وسينتهي كل شيء عما قريب" مشيرا الي تركيزه مع كرة القدم والنادي الأهلي .