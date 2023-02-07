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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الخطيب قبل مواجهة الاهلي ضد ريال مدريد

الخطيب
الخطيب

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لاعبي الأهلي يعيشون في قمة تركيزهم حاليا، قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الخطيب رصد مكافأة تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه لكل لاعب حال الفوز على ريال مدريد والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية".

وأضاف: "كولر حذر لاعبي الأهلي من السوشيال ميديا ووسائل الاعلام وطالبهم بالتركيز فقط في مواجهـة ريال مدريد".

يلتقي النادي الأهلي بمنافسه ريال مدريد الإسباني، علي ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها الغرب .

موعد مباراة الاهلي ضد ريال مدريد 


تقام مباراة الأهلي وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وفاز محمد مجدي أفشة، بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وحصد أفشة الجائزة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.

حقق فريق الأهلي، فوزا ثمينا على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0 ، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

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