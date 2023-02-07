قرد يلتقط سيلفي مع بلوجر مصرية شهيرة وزوجها في إندونيسيا 

في موقف طريف من نوعه، قام قرد بإلتقاط صورة سيلفي “ذاتية” تجمعه بالبلوجر الشهيرة وملكة جمال مصر 2019، دالا المهندس وزوجها كريم مكرم خلال رحلة لهما في مقاطعة بالي بإندونيسيا.

علقت دالا المهندس على صورة القرد السيلفي لها مع زوجها عبر حسابتهما الرسمية: “بصراحة دايما الناس توقفنا تتصور معانا سيلفى بس أغرب حاجة حصلتلنا لما القرد وقفنا يتصور معانا سيلفى”.

قرد يلتقط سيلفي

وبالبحث في صور الحديقة الإندونيسية التي برزت منها صورة القرد التي يلتقط السيلفي لزوراها، تبين أنها ليست المرة الأولى التي يفعل بها قرد بالحديقة ذلك حيث التقط قرد ثاني صورة مشابهة مع زوار آخرين.

البلوجر دالا المهندس

وفي وقت سابق، تصدرت البلوجر دالا المهندس، التريند على موقع فيسبوك، بعد تداول مجموعة من الصور القديمة لها منذ الإعدادية حيث تظهر الفرق الواضح بين تغير ملامحها عن الآن.

واحتفلت دالا المهندس ملكة جمال مصر 2019 بحفل زفافها على المهندس والبلوجر كريم مكرم حيث تألقت بفستان زفاف بتصميم الكب والمنفوش والمزين باللؤلؤ الأبيض بتوقيع “سامو هجرس”.

واختارت البلوجر دالا المهندس اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز جمالها الجذاب بأنامل خبيرة وكذلك تسريحة شعر بسيطة التي تناسب طلتها الملكية.