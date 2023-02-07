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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتحقيق الاستقرار السكاني.. الشيتاني: مصر تحتاج لـ تساوي عدد المواليد والوفيات|فيديو

أرشيفية
أرشيفية


علق الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، على زيادة التعداد السكاني داخل مصر لـ 51 ألف نسمة خلال أسبوعين فقط ، قائلًا إن مصر تحتاج إلى وجود تساوي بين عدد المواليد وعدد الوفيات لتحقيق الاستقرار السكاني، موضحًا أن الوصول لمرحلة الاستقرار السكاني ليس أمرًا سهلًا.

وأوضح “الشيتاني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” والمُذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الزيادة السكانية تؤثر سلبيًا على جهود الدولة في التنمية، مضيفًا أن معدل الإنجاب من كان 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 وهذا يعني أن كل 10 سيدات في مصر ينجبوا 35 طفل، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول لـ 20 طفل لكل 10 سيدات، فيما أوضح المسح الصحي للأسرة المصرية الأخير أن المعدل انخفض ليصل لـ 2.8 مولود.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.

 

عاطف الشيتانى القومي للسكان التعداد السكاني معدل الإنجاب

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