عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: العلاقات المصرية السعودية تاريخية والبلدان صمام الأمان للمنطقة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن ترابط العلاقات المصرية السعودية وما تشهده هذه العلاقة التاريخية من تعاون ونجاح كبير إقليميا ودوليا، هناك من يقلقه هذا النجاح الكبير والترابط بين البلدين مما ينتج عن ذلك محاولات لإثارة البلبلة بين الحين وهذا ليس من قبيل المصادفة ولكن كلما شهدت العلاقات بين البلدين نجاحات نجد محاولات لإثارة البلبلة.

وأشاد هندى، بالنجاح فى إفشال محاولات الكتائب الإلكترونية لبث الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الفتن بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية ممتدة تربط بين القاهرة والرياض، قائلا:" شهدت العلاقات المصرية السعودية تطورا هائلا على المستوى الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية، عززتها الاستثمارات الضخمة ومعدلات التبادل التجاري المتزايدة".

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن العلاقات المصرية السعودية على مر الزمان تاريخية واستراتيجية، وشهدت خلال الـ8 سنوات الماضية، زخما كبيرا خاصة في مجالات التنسيق الكامل والتشاور الدائم بين الدولتين بهدف مواجهة أزمات وتحديات واستقرار المنطقة والأمن القومي العربي والخليجي .

واستكمل عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب:" الرياض تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع القاهرة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1%"، وهذا يعكس حجم التبادل والتعاون بين البلدين والعلاقات الطيبة والتاريخية الممتدة عبر التاريخ والتى لن ينجح أحد فى النيل منها، ويمثل البلدين صمام الأمان للمنطقة".

مصر السعودية العلاقات امصرية السعودية النائب عمرو هندي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسميًا.. مصر تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

كهربا يجهز مفاجأة لمنع إيقافه من قبل الزمالك

أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

تراجع كبير بأسعار الذهب.. ومفاجأة فى عيار 21

بحد أقصى 15%.. زياد إضافية لأصحاب المعاشات بخلاف الأساسية| قريبا

ترشيحاتنا

سنوات من المعاناة والآلام.. كيف عاش السوريون حياتهم قبل زلزال 6 فبراير؟

في أول تحرك من النواب.. تشريع جديد لمواجهة العنف الأسرى

العراق.. الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان

شهباز شريف يصل تركيا غدا.. ودعم عالمي واسع النطاق لأنقرة ودمشق

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

أكثر من 5 آلاف قتيل.. أرقام مرعبة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيخفض ضغط الدم بسرعة.. نوع من الحبوب يتجاهل الملايين تناوله

تحولت من مطربة إلى قاتلة.. حكاية فنانة قادها الدجل والطمع لحبل المشنقة

نظرة بمليون ألم.. سوري يحمل جثة ابنته من أنقاض زلزال تركيا

تهدد حياتك.. صدمة الحساسية حالة طبية طارئة تتطلب التحرك فورا

فيديو

اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين علا غانم وزوجها.. والشرطة تتدخل| القصة كاملة

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

إجهاد عضلي.. هل تمنع الإصابة كهربا من المشاركة أمام ريالد مدريد/ فيديو جراف

نور اللبنانية في حوار خاص مع صدى البلد: أنا مع عمليات التجميل.. واتخضيت لما شوفت اسمي على شاشة السينما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ