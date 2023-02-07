برلماني: العلاقات المصرية السعودية تاريخية والبلدان صمام الأمان للمنطقة

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن ترابط العلاقات المصرية السعودية وما تشهده هذه العلاقة التاريخية من تعاون ونجاح كبير إقليميا ودوليا، هناك من يقلقه هذا النجاح الكبير والترابط بين البلدين مما ينتج عن ذلك محاولات لإثارة البلبلة بين الحين وهذا ليس من قبيل المصادفة ولكن كلما شهدت العلاقات بين البلدين نجاحات نجد محاولات لإثارة البلبلة.

وأشاد هندى، بالنجاح فى إفشال محاولات الكتائب الإلكترونية لبث الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الفتن بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية ممتدة تربط بين القاهرة والرياض، قائلا:" شهدت العلاقات المصرية السعودية تطورا هائلا على المستوى الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية، عززتها الاستثمارات الضخمة ومعدلات التبادل التجاري المتزايدة".

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن العلاقات المصرية السعودية على مر الزمان تاريخية واستراتيجية، وشهدت خلال الـ8 سنوات الماضية، زخما كبيرا خاصة في مجالات التنسيق الكامل والتشاور الدائم بين الدولتين بهدف مواجهة أزمات وتحديات واستقرار المنطقة والأمن القومي العربي والخليجي .

واستكمل عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب:" الرياض تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع القاهرة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1%"، وهذا يعكس حجم التبادل والتعاون بين البلدين والعلاقات الطيبة والتاريخية الممتدة عبر التاريخ والتى لن ينجح أحد فى النيل منها، ويمثل البلدين صمام الأمان للمنطقة".