الدفاع المدني السوري يوجه نداءً للمنظمات الدولية لمساعدة المنكوبين والعالقين تحت الأنقاض

وجه الدفاع المدني السوري نداءً عاجلا للمنظمات الدولية لمساعدة السوريين المنكوبين والعالقين تحت الأنقاض، مؤكدة أن سوريا تعيش أوضاعا إنسانية كارثية وصعبة جداً مع مرور 30 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا .

وكانت وزارة الصحة في سوريا أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 وفاة و1449 إصابة في محافظات حلب، واللاذقية، وحماة، وريف إدلب، وطرطوس، في حصيلة غير نهائية.

فيما أكدت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق، توفر جميع الفصائل الدموية وبكميات كافية في جميع بنوك الدم، ولا سيما في المحافظات المتضررة من الزلزال.

وقالت الوزارة السورية، في بيان لها: “وفي حال الحاجة للتبرع ستقوم المؤسسة بالإعلان عن ذلك”.

كما وجهت وزارة الدفاع السورية الشكر للمؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية وجميع المواطنين والفعاليات الشعبية التي تدعو للتبرع بالدم.