روسيا: جنودنا يواصلون إزالة آثار زلزال سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن جنود القوات الروسية في سوريا يواصلون المساعدة في القضاء على عواقب الزلزال في البلاد ، فهم يزيلون الأنقاض في محافظة اللاذقية.‏

‏وأضافت الوزارة في بيان لها، أن القوات الروسية تستخدم معدات خاصة بإزالة الأنقاض في العديد من المناطق المأهولة بالسكان في محافظة اللاذقية، كما أن الفرق الطبية والتمريضية في الخدمة في كل موقع.‏

وكان قد‏ أصدر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، تعليمات لقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، أندريه سيرديوكوف، للمساعدة في التعامل مع آثار الزلزال.

وتم تشكيل عشر فرق مشتركة من جنود المجموعة الذين بدأوا في إزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا وتقديم المساعدة الطبية لهم في المناطق الأكثر تدميرا.

وشارك أكثر من 300 جندي روسي و60 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة في تقديم المساعدة.‏