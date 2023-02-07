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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 5.9 مليون دولار.. مساعدات عاجلة من الصين إلى سوريا وتركيا

الصين
الصين

أعلنت الحكومة الصينية أنها ستخصص 40 مليون يوان (حوالي 5.9 مليون دولار) كمساعدات إنسانية طارئة لتركيا لأعمال الإغاثة والإنقاذ من الزلزال ، حسبما ذكر ‏‏تلفزيون الصين المركزي‏‏ اليوم الثلاثاء.‏

‏وقد قررت السلطات الصينية على الفور تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى سوريا وتركيا وتفعيل الآلية المقابلة.‏

‏وأشارت القناة الصينية إلى أن الدفعة الأولى من المساعدات العاجلة لتركيا ستشمل 40 مليون يوان (حوالي 5.9 مليون دولار)، كما سترسل الصين فرق إنقاذ وفرق طبية إلى المناطق المتضررة، فضلا عن توفير الأموال لمساعدة الضحايا.‏

‏وأشار التقرير إلى أن جمعية الصليب الأحمر الصيني ستمنح سوريا وتركيا 200 ألف دولار لكل منهما على التوالي.‏

‏وقالت الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، الاثنين، إن الصين على اتصال بسلطات سوريا وتركيا ومستعدة لتزويدها بمساعدات إنسانية عاجلة.‏

وكان قد ‏ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجة محافظة كهرمان ماراس في جنوب شرق تركيا مساء الاثنين، وشعر بالهزات التي أعقبها ما يقرب من 150 هزة ارتدادية في عشر محافظات وكذلك في البلدان المجاورة، بما في ذلك سوريا، حيث تم تسجيل دمار كبير وإصابات أيضا. 

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