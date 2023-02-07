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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طن ملح طعام مجهول المصدر داخل مصنع مخالف بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين . 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بالمرور على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة أسفرت عن تحرير المحضر رقم ٦٢٨ جنح اول العاشر لسنه ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهوله المصدر وتم التحفظ على ٤٠ شيكاره ملح طعام زنه الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي وزن ١ طن ملح طعام مجهول المصدر ( بدون بيانات او فواتير داله على مصدره).

كما تم تحرير ٢ محضر ضد أصحاب أنشطة تجاريه للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر وتحرر ٤ محاضر ضد أصحاب أنشطة تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

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وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة وإلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين

الشرقية التموين محافظ الشرقية السوق السوداء مجهول المصدر وزارة التموين

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