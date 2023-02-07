طلبوا 3 ملايين جنيه فدية|تحرير نجل تاجر مواشٍ اختطفه شركاؤه بسبب خلافات

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة اختطاف سائق وطلب الخاطفين 3 ملايين جنيه فدية، حيث تبين أن شركاء والده في تجارة المواشي وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من سيدة مقيمة بدائرة القسم قررت بتلقيها اتصالاً هاتفياً من نجلها (سائق)، وأخبرها بتعرضه لواقعة احتجاز من بعض الأشخاص "لا يعلم بياناتهم"، حال استقلاله السيارة خاصته، وعقب ذلك ورد اتصال هاتفى آخر طلب خلاله المتصل مبلغ 3 ملايين جنيه كفدية نظير إطلاق سراح نجلها.

على الفور، وجه اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمين بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط.

تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهـما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد مساومة والد المجنى عليه لوجود خلافات مالية بينهم على مبلغ مالى فى مجال الاتجار بالمواشى.

وتم التوصل لمحل تواجد المجنى عليه بإحدى المزارع، وكذا السيارة الخاصة به، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى و2 هاتف محمول خاصين بالمجنى عليه.

وبسؤال المجنى عليه أيد ما سبق، واتهم المشكو فى حقهما بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.