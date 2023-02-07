وسط اهتمام سعودي.. كلوب يحسم مصير نجم ليفربول

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، موقف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، من تجديد عقد البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب الفريق.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" يورجن كلوب يريد الإبقاء على روبرتو فيرمينو، والمحادثات جارية لتمديد عقده، يعرض ليفربول صفقة قصيرة الأمد للمهاجم البرازيلي".

كانت تقارير صحفية، أكدت خلال الأيام الماضية تلقي روبرتو فيرمينو عرضا من أحد أندية الدوري السعودي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد روبرتو فيرمينو مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له الانضمام مجانا لأي نادٍ في الموسم الجديد 2023-2024.

ليفربول يستعد لمواجهة إيفرتون

في سياق آخر، يستعد فريق ليفربول لمواجهة إيفرتون، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

وتلقى ليفربول خسارة قاسية أمام برايتون بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.