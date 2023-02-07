عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع إجراءات المحافظات لرفع مياه الأمطار

اجراءات المحافظات
اجراءات المحافظات للتعامل مع الامطار

يتلقى وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة عمليات الوزارة عن جهود المحافظات لإزالة تجمعات الأمطار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالاستعداد الدائم والمستمر للمحافظات وتجهيز الفرق الخاصة للتعامل مع الأمطار والسيول، وانتشار المعدات وأن تكون على أهبة الاستعداد، مع تطهير مصارف الأمطار أول .

ويتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الإجراءات التى تقوم بها محافظات القاهرة وكفر الشيخ و الإسكندرية وشمال سيناء والسويس ودمياط  للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات المشار إليها ، لتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار ، و سرعة عودة الأمور لطبيعتها.

و أشار تقرير غرفة عمليات الوزارة إلى استمرار غلق كل من ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء  ، وميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ ، إضافة الى ميناء البوغاز والدخيلة بمحافظة الاسكندرية   نظراً لزيادة سرعة الرياح و ارتفاع الامواج ، بينما تم فتح ميناء السخنة بمحافظة السويس وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية .

كما أشار التقرير الى توقف سقوط الامطار بمحافظة الإسكندرية على أحياء ( منتزه ثان –شرق- وسط - الجمرك-عامرية ثان-عامريةأول) ، وانتهت المحافظة من رفع كافة تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية وجارى العمل بالشوارع الداخلية  و الحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح ، و لم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة.

كما أوضح التقرير استمرار رفع تجمعات المياه نتيجة سقوط الأمطار على محافظتى مطروح وكفرالشيخ، و تقوم المحافظات بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، كما شهدت محافظتا دمياط و القاهرة بأحياء (المرج والنزهة ومصر الجديدة وبولاق والأزبكية ) سقوط أمطار خفيفية لم ترتق الى تجمعات مع هدوء الحالة الجوية على جميع الأحياء .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التى تشهدها البلاد ، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول  .

IMG-20230207-WA0026
IMG-20230207-WA0026
IMG-20230207-WA0028
IMG-20230207-WA0028
IMG-20230207-WA0030
IMG-20230207-WA0030
IMG-20230207-WA0029
IMG-20230207-WA0029
IMG-20230207-WA0027
IMG-20230207-WA0027
موجة الطقس السيئ وزير التنمية المحلية التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والكيلو يسجل 66 جنيهاً

مرتضى منصور يفاجئ اتحاد الكرة بتحرك مباغت في أزمة قيد الصفقات.. تفاصيل

أعداد القتلى غير حقيقية.. تصريحات صادمة لـ الصحة العالمية بشأن زلزال تركيا

أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

أقل درجة حرارة .. الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيء

موضوعات متعلقة

غدا.. انتهاء التقديم للوظائف الخالية بوزارة التنمية المحلية

ترشيحاتنا

كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بالسلوم

الأعلى للإعلام في اجتماع مناقشة مخالفات الوسط الرياضي: إرسال كافة الجرائم إلى النائب العام

تدمير آلاف المنازل وتشرد العائلات.. تصريحات صادمة لليونيسيف بسبب زلزال تركيا وسوريا

وكيل أحمد بلحاج يهدد بشكوى اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب أزمة الزمالك

بسبب محمد صلاح.. ممثلو الأندية يطالبون بتطبيق رسوم إغراق على إعلانات اللاعبين المحترفين

وزير التنمية المحلية يتابع إجراءات المحافظات لرفع مياه الأمطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 3 أسابيع .. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق دهون البطن

في ذكرى إسلامه.. محمد علي كلاي رفض وضع اسمه على الأرض| والسبب

يوم عاصف| الرصيف تشقق وسقط السور بكورنيش الإسكندرية.. ما القصة؟

بعد مصر.. أزمة منتصف العمر يتصدر نسب المشاهدة فى الخليج

فيديو

زلزال في ميت عقبة.. مرتضى منصور يتخذ هذا القرار بعد هزيمة فاركو/فيديو جراف

بعد زلزال تركيا.. هل تتعرض مصر لـ تسونامي/ فيديو جراف

تحدى الفراعنة .. محمد رمضان يثيرأزمة جديدة في مهرجان الأقصر

اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين علا غانم وزوجها.. والشرطة تتدخل| القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ