وزير التنمية المحلية يتابع إجراءات المحافظات لرفع مياه الأمطار

يتلقى وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة عمليات الوزارة عن جهود المحافظات لإزالة تجمعات الأمطار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالاستعداد الدائم والمستمر للمحافظات وتجهيز الفرق الخاصة للتعامل مع الأمطار والسيول، وانتشار المعدات وأن تكون على أهبة الاستعداد، مع تطهير مصارف الأمطار أول .

ويتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الإجراءات التى تقوم بها محافظات القاهرة وكفر الشيخ و الإسكندرية وشمال سيناء والسويس ودمياط للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات المشار إليها ، لتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار ، و سرعة عودة الأمور لطبيعتها.

و أشار تقرير غرفة عمليات الوزارة إلى استمرار غلق كل من ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء ، وميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ ، إضافة الى ميناء البوغاز والدخيلة بمحافظة الاسكندرية نظراً لزيادة سرعة الرياح و ارتفاع الامواج ، بينما تم فتح ميناء السخنة بمحافظة السويس وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية .

كما أشار التقرير الى توقف سقوط الامطار بمحافظة الإسكندرية على أحياء ( منتزه ثان –شرق- وسط - الجمرك-عامرية ثان-عامريةأول) ، وانتهت المحافظة من رفع كافة تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية وجارى العمل بالشوارع الداخلية و الحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح ، و لم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة.

كما أوضح التقرير استمرار رفع تجمعات المياه نتيجة سقوط الأمطار على محافظتى مطروح وكفرالشيخ، و تقوم المحافظات بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، كما شهدت محافظتا دمياط و القاهرة بأحياء (المرج والنزهة ومصر الجديدة وبولاق والأزبكية ) سقوط أمطار خفيفية لم ترتق الى تجمعات مع هدوء الحالة الجوية على جميع الأحياء .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التى تشهدها البلاد ، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول .

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